2021 AÖL DİPLOMA NASIL SORGULANIR?



Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Bu detaylarla birlikte 2021 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2021 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.

Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2021 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir. Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir.