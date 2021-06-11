AÖL diploma sorgulama nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi 2021 AÖL diploma ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla yapılır oldu. Sınavlarını başarılı notlarla geçerek Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL diplomasını almaya hak kazananlar bunu ne zaman ve nasıl alacaklarını merak eder oldu. Öncelikle geçici mezuniyet belgesi mi verilecek? Diploma almak için gereken evrakla neler? İşte detaylar…
2021 AÖL DİPLOMA ÜCRETİ NE KADAR?
MEB açıklamasına göre:
(6528 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun 27. Maddesinin 4.fıkrasında "(4) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı harçlar kanununa ekli (8) sayılı tarifenin VII-Okul Diplomaları bölümünün (2) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.")
Buna göre; 14 Mart 2014 tarihinden itibaren mezun olan öğrencilerimizden diploma harç bedeli alınmayacaktır.
Ancak sözü edilen Kanunun yürürlüğe girdiği 14 Mart 2014 tarihinden önce mezun olan öğrencilerimiz, diploma harç bedeli olarak 10 TL ödemeye devam edeceklerdir.
2021 AÖL DİPLOMA NASIL SORGULANIR?
Açıköğretim lisesinden bir öğrencinin mezun olabilmesi için 8 dönemlik derslerden eğitim görerek, toplam kredisinin en az 192 olması gerekiyor. Bu detaylarla birlikte 2021 Açıköğretim lisesi diploması alabilmek için adayın dil ve anlatım dersi başta olmak üzere bazı zorunlu derslerden geçme şartı da isteniyor. Peki 2021 AÖL diploması nasıl alınır, açıköğretim diploması nereden alınır? AÖL sınavlarında başarılı olup diploma almaya hak kazanan adayların diplomaları öğrencinin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı adres ilindeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüklerine gönderilmektedir.
Eğer belirtilen Halk Eğitim Merkezi'nde diploma yoksa, henüz AÖL 2021 diploması basılmamış olabilir. Peki AÖL diploması nasıl alınır? Eğer açıköğretim lisesi diplomasının basılmama nedeni öğrencinin eksik evraklarından kaynaklanıyorsa öğrenci, AÖL diploması alabilmek için bu evrakları tamamlamakla yükümlüdür. Bu sorunlar için ALO 147 aranarak ya da başvuru irtibat noktalarından bilgi alınabilir. Adaylar eksik bilgi ve belgelerini bu İrtibat Büroları aracılığıyla Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne göndermesi halinde diploma basılacak ve talep edilen İrtibat Bürosuna gönderilecektir.