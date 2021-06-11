AÖF sınav sonuçları öğrenme! AÖF CD, DD ile geçilir mi? AÖF mezun olma şartları nelerdir?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler AÖF CD, DD ile geçilir mi sorusunun cevabını merak etmeye başladı. AÖF mezun olma şartlaır arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden eğitimlerini sürdüren binlerce için sınav bekleyişi sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde; son sınıf öğrenciler AÖF mezun olma şartları hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖF CD, DD ile geçilir mi?
AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME!
AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.
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AÖF MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?
Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için; önlisans programlarında en az 120 AKTS kredilik, lisans bölümlerinde 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, GNO'sı en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.