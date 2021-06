AÖF sınav sonuçları öğrenme! AÖF CD, DD ile geçilir mi? AÖF mezun olma şartları nelerdir?

Bütün dersleri başarmış FF, YZ ve DZ notu olmayan ancak, GNO 2.00'ın altında kalan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için CC'nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle GNO'nı 2.00'ye yükseltmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler, ilgili dönemde kayıt yenileterek CC'nin altında not aldığı dersleri tekrar eder ve GNO'nı 2.00 veya üstüne çıkartırsa mezun olabilirler.

AÖF CD DD İLE GEÇİLİR Mİ?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.