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    • Eğitim
    • 11.06.2021 23:01
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    • 11.06.2021 23:01
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    öğrenme! AÖF CD, DD ile geçilir mi? nelerdir?

    erişime açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte AÖF CD, DD ile geçilir mi sorularına yanıt aranmaya başlandı. AÖF mezuniyet notunu öğrenmek isteyen öğrenciler, hakkında bilgi almak istiyor. Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, öğrenciler mezuniyete kalıp kalmnadığı hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte AÖF geçer ders notları ve mezun olma şartları hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    AÖF sınav sonuçları öğrenme! AÖF CD, DD ile geçilir mi? AÖF mezun olma şartları nelerdir?

    AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler AÖF CD, DD ile geçilir mi sorusunun cevabını merak etmeye başladı. AÖF mezun olma şartlaır arama motorlarında sorgulanan konuların başında geliyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) üzerinden eğitimlerini sürdüren binlerce için sınav bekleyişi sona erdi. Sınav sonuçlarının açıklanmasının akabinde; son sınıf öğrenciler AÖF mezun olma şartları hakkında bilgi almak istiyor. Peki, AÖF CD, DD ile geçilir mi?

    AÖF SINAV SONUÇLARI ÖĞRENME!

    AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden öğrenci kimlik bilgileriyle veya e-Devlet girişiyle görüntülenebilirler.

    AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖF MEZUN OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

    Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.

    Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için; önlisans programlarında en az 120 AKTS kredilik, lisans bölümlerinde 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, GNO'sı en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

        Bütün dersleri başarmış FF, YZ ve DZ notu olmayan ancak, GNO 2.00'ın altında kalan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için CC'nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle GNO'nı 2.00'ye yükseltmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler, ilgili dönemde kayıt yenileterek CC'nin altında not aldığı dersleri tekrar eder ve GNO'nı 2.00 veya üstüne çıkartırsa mezun olabilirler.

        AÖF CD DD İLE GEÇİLİR Mİ?

        AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

        CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00'ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00'ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

        FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

        Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
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        Haberler Eğitim AÖF sınav sonuçları öğrenme! AÖF CD, DD ile geçilir mi? AÖF mezun olma şartları nelerdir?