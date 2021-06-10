ÖSYM şifremi unuttum nasıl yapılır? E-Devlet'ten ÖSYM şifresi alınır mı?

İkinci aşamada ise açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu sayfada ayrıca Nüfus Cüzdanı seri ve no'su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına. Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

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