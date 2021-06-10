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    • Eğitim
    • 10.06.2021 17:51
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    • 10.06.2021 17:51
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    nasıl yapılır? E-Devlet'ten ÖSYM şifresi alınır mı?

    nasıl yapılır? AİS güvenlik sorusu cevabı üzerinden ÖSYM şifremi unuttum yapan vatandaşlar, sisteme giriş yaparak YKS sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Peki; E-Devlet'ten ÖSYM şifresi alınır mı? ? Şifrenizi unuttuysanız T.C kimlik numaranızı kullanarak şifrelerinizi alabiliyorsunuz.

    takvim.com.tr
    ÖSYM şifremi unuttum nasıl yapılır? E-Devlet'ten ÖSYM şifresi alınır mı?

    ÖSYM şifremi unuttum nasıl yapılır? E-Devlet'ten ÖSYM şifresi nasıl alınır? AİS güvenlik sorusu ile ÖSYM şifremi unuttum yapan öğrenciler, YKS giriş yerlerini öğrenmek istiyor. 2021 YKS'ye sayılı günler kala, ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla sınav yerleri belli oldu. Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından, ÖSYM sistemindeki şifresini unutanlar, ÖSYM şifremi unuttum nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırıyor.

    ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL YAPILIR?

    ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSYM şifresi almak için şu yolu uygulayabilirsiniz.

    Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını girin, ardından "İleri" butonuna tıklayın.

    İkinci aşamada ise açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu sayfada ayrıca Nüfus Cüzdanı seri ve no'su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına. Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

    ÖSYM ŞİFRE YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        E-DEVLETTEN ÖSYM ŞİFRESİ ALINIR MI?

        E- devlet üzerinden girmek isteyen adaylar için ÖSYM sistemine giriş, e-devlet şifresiniz ile yapılabilmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişiminizi ais.osym.gov.tr sayfasında yer alan " e-devlet ile giriş yap" butonuna tıklayarak T.C ve e- devlet şifreniz ile sağlayabilirsiniz.

        E-devlet şifrenizi unuttuysanız, doğruladığınız cep telefonunuzdan yenileme işlemi yapabilirsiniz.

        Ayrıca e- devlet şifresi dışında;

        - Mobil imza,

        - E- imza,

        - T.C. kimlik kartı

        - İnternet bankacılığı ile de erişim sağlayabilirsiniz.

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır .E-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
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        Haberler Eğitim ÖSYM şifremi unuttum nasıl yapılır? E-Devlet'ten ÖSYM şifresi alınır mı?