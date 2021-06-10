ÖSYM şifremi unuttum nasıl yapılır? E-Devlet'ten ÖSYM şifresi alınır mı?

ÖSYM şifremi unuttum nasıl yapılır? E-Devlet'ten ÖSYM şifresi nasıl alınır? AİS güvenlik sorusu ile ÖSYM şifremi unuttum yapan öğrenciler, YKS giriş yerlerini öğrenmek istiyor. 2021 YKS'ye sayılı günler kala, ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla sınav yerleri belli oldu. Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından, ÖSYM sistemindeki şifresini unutanlar, ÖSYM şifremi unuttum nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırıyor.
ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NASIL YAPILIR?
ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSYM şifresi almak için şu yolu uygulayabilirsiniz.
Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını girin, ardından "İleri" butonuna tıklayın.
İkinci aşamada ise açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Bu sayfada ayrıca Nüfus Cüzdanı seri ve no'su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına. Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.
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