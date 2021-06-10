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    • Eğitim
    • 10.06.2021 15:50
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    • 10.06.2021 15:50
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    AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 bahar dönemi final sınav sonuçları son günlerde on binlerce öğrenci tarafından merakla sorgulanıyor. 29 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF final sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler

    AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF final sınav sonuçlarına dair araştırmalar özellikle son günlerde artış gösterirken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 7 Haziran'da sona eren sınavların hemen ardından on binlerce öğrenci sonuç hakkında yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

    AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar dönemi final sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Diğer sınavlara baktığımızda sonuçların 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, iki hafta içerisinde final sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

    AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

    Soru ve cevaplar henüz yayınlanmadı. Bu hafta içerisinde sorular ve cevapların erişime açılması bekleniyor. AÖF tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?

    www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

    Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

    AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SINAV NASIL OLACAK?

        Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

        Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

        Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

        Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz.

        Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

        Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

        Sınavın başlangıcından itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son güne kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

        SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

        Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

        Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

        Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

        Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.
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        Haberler Eğitim AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı?