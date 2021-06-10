AÖF final sınav sonuçlarına dair araştırmalar özellikle son günlerde artış gösterirken gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. 7 Haziran'da sona eren sınavların hemen ardından on binlerce öğrenci sonuç hakkında yapılacak açıklamaya kilitlendi. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF bahar dönemi final sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2020-2021 bahar dönemi final sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Diğer sınavlara baktığımızda sonuçların 15 gün içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, iki hafta içerisinde final sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
Soru ve cevaplar henüz yayınlanmadı. Bu hafta içerisinde sorular ve cevapların erişime açılması bekleniyor. AÖF tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
AÖF ONLINE SINAVA NASIL GİRİLİR?
www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.
Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.