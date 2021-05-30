1 milyon 200 bine yakın öğrencinin heyecanla beklediği Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 hafta kaldı. Pandemi sürecinde bir yandan eğitim-öğretimlerine devam etmeye çalışan 8. sınıf öğrencileri, diğer yandan da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek sınava hazırlanmaya devam ediyor. Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, adaylara şu önerilerde bulundu:
EKSİĞİNİ TAMAMLAMALI:
Sınava çok öğrenci katılacak. Doğru yanıtlanan bir soru öğrencinin yüzdelik dilimini etkiliyor. Bu nedenle öğrenci hangi konularda başarısız olduğunu bilmeli ve bu eksiği tamamlamalı.