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    'na 1 hafta kaldı: Konsantrasyon için nu bir süre unutun...

    1 milyon 200 bine yakın öğrencinin heyecanla beklediği 'na () 1 hafta kaldı. i sürecinde bir yandan eğitim-öğretimlerine devam etmeye çalışan 8. sınıf öğrencileri, diğer yandan da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek sınava hazırlanmaya devam ediyor.

    Ceyda Karaaslan
    Sosyal medya diyeti

    1 milyon 200 bine yakın öğrencinin heyecanla beklediği Lise Geçiş Sınavı'na (LGS) 1 hafta kaldı. Pandemi sürecinde bir yandan eğitim-öğretimlerine devam etmeye çalışan 8. sınıf öğrencileri, diğer yandan da 6 Haziran'da gerçekleştirilecek sınava hazırlanmaya devam ediyor. Uğur Okulları PDR ve Ar-Ge'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Sezgin, adaylara şu önerilerde bulundu:

    EKSİĞİNİ TAMAMLAMALI:


    Sınava çok öğrenci katılacak. Doğru yanıtlanan bir soru öğrencinin yüzdelik dilimini etkiliyor. Bu nedenle öğrenci hangi konularda başarısız olduğunu bilmeli ve bu eksiği tamamlamalı.

        40 DAKİKALIK PLANLAR:
        Öğrenciler zorlandıkları alanlarda fazladan bir soru yapabilmek çok önemli. Ders çalışma süreleri 40'ar dakika olarak planlanmalı.

        NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN:
        Heyecan ve kaygı arasındaki ilişkiyi çok iyi görmek lazım. Derin nefes almak kalp atışlarımızı yavaşlatır ve vücudumuz daha kontrollü olur bu da kaygıyı azaltır.

        UZAK DURUN:
        Cep telefonu çok ciddi bir dikkat dağıtıcı olduğunu unutmayalım. Bu nedenle bu süreçte cep telefonundan mümkün olduğunca uzak durulmalı.

            O BİLDİRİME DİKKAT:
            Öğrenci derse konsantre olduğu sırada gelen bir mesaj ya da sosyal paylaşım sitelerinden gelen bir bildirim, çalışmayı ve öğrenmeyi olumsuz etkiler. Bu nedenle bu süreçte bir sosyal medya diyeti yapmalarını tavsiye ederim.

            UYKU DÜZENİNİ ŞART:
            Ergenlik döneminde uyku düzeni çok önemlidir. Pandemi sürecinde bazı öğrencilerin gündüz uyuyup gece yaşamaya başladıklarına tanık oluyoruz. Bu başarıyı olumsuz etkiler.

            DENGELİ BESLENİN:
            Öğrenciler açlık tokluk düzenine dikkat etmeli. Diyet yapılmasını önermiyorum. Dengeli beslenmeli. Kan şekeri düşük olduğunda odaklanmakta güçlük çekilir.
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            Haberler Eğitim Lise Geçiş Sınavı'na 1 hafta kaldı: Konsantrasyon için cep telefonunu bir süre unutun...