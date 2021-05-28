2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar KPSS'ye giriş yaparak başarılı olmak için ter dökecek. Her yıl milyonlarca kişinin giriş yaptığı sınavın başvuru dönemi başladı. Sınava 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. Toplamda 4 oturumda gerçekleşecek KPSS'de başvuru ücreti merak konusu oldu. Peki; 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?