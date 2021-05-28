2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar KPSS'ye giriş yaparak başarılı olmak için ter dökecek. Her yıl milyonlarca kişinin giriş yaptığı sınavın başvuru dönemi başladı. Sınava 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. Toplamda 4 oturumda gerçekleşecek KPSS'de başvuru ücreti merak konusu oldu. Peki; 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru ücreti açıklaması henüz yapılmadı. Yayımlanacak yeni kılavuzda bu bilgiye yer verilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan KPSS başvuru ücreti 80 liraydı. Bu yılki ücretlerin de şu şekilde olması bekleniyor:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 70,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 100,00 TL
28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuru yapmayan adaylar için ÖSYM geç başvuru tarihlerini de yayınladı. KPSS lisans oturumları geç başvuruları 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti %50 zamlı olarak alınacak.