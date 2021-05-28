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    • Eğitim
    • 28.05.2021 09:20
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    • 28.05.2021 09:20
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    2021 ne kadar? ?

    ne kadar? gündemde merak edilen konuların başında geliyor. KPSS'ye sayılı günler kala başvuru dönemi de başladı. Sınava girmek isteyen adayların başvurularını tamamlarken bir ücret yatırması gerekecek. Bu nedenle adaylar ve sorularına yanıt arıyor. Başvuru ücretlerini internet yoluyla da yatırabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

    2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? Devlet kadrolarında çalışmak isteyen adaylar KPSS'ye giriş yaparak başarılı olmak için ter dökecek. Her yıl milyonlarca kişinin giriş yaptığı sınavın başvuru dönemi başladı. Sınava 28 Mayıs - 14 Haziran tarihleri arasında başvuru yapabilirsiniz. Toplamda 4 oturumda gerçekleşecek KPSS'de başvuru ücreti merak konusu oldu. Peki; 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

    KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    KPSS başvuru ücreti açıklaması henüz yapılmadı. Yayımlanacak yeni kılavuzda bu bilgiye yer verilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan KPSS başvuru ücreti 80 liraydı. Bu yılki ücretlerin de şu şekilde olması bekleniyor:

    KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

    KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 70,00 TL

    ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 100,00 TL

    28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuru yapmayan adaylar için ÖSYM geç başvuru tarihlerini de yayınladı. KPSS lisans oturumları geç başvuruları 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti %50 zamlı olarak alınacak.

        KPSS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        2021 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personeli Seçme Sınavına katılacak adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden veya mobil uygulama üzerinden gerçekleştirecek. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle adaylar sınav tarihine kadar geçerli olacak HES kodlarını AİS'e tanımlayacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğraf ve eğitim bilgisi bulunan adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir.

        KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

        KPSS başvuru ücretleri ÖSYM tarafından anlaşmalı bankalara veya e-İŞLEMLER'de yer alan ÖDEMELER kısmından banka veya kredi karıyla yatırılacaktır. Bankaya giderek sınav başvuru ücretini yatırmak isteyen adaylar başvuruda bildirdikleri T.C kimlik numarası ve adı, soyadları ile sınav ücretini yatırabilir. İşte KPSS başvuru ücretlerinin yatırılabileceği bankalar;

        Akbank şubeleri ATM ve internet bankacılığı

        Albaraka Türk Katılım Bankasının şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Finansbank şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Kuveyt Türk Katılım bankası şubeleri, ATM ve internet bankacılığı

        Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

        ING Bank tüm şubeleri ve internet bankacılığı

        Vakıf Katılım Bankası tüm şubeleri ve ATM'leri

        Ziraat Bankası'ndan sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılıktan işlem yapılabilir.
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        Haberler Eğitim 2021 KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?