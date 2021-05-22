Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerle velilerin kafa karışıklığını gidermek için sınav rehberi hazırladı. Bakanlığın internet sitesine konulan rehberde öğrencilerden ve velilerden gelen sorular tek tek cevaplandırıldı. MEB tarafından daha önce yapılan açıklamada ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirilmişti.
Dün ise Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün web sayfasından (https://tegm. meb.gov.tr/) ilkokul 4. sınıf ve ortaokullarda 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönemindeki sınavlara dair merak edilen sorular yanıtlandı. Sorulara verilen yanıtlar arasında, ilkokul 4. sınıf ile ortaokullardaki öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ikinci dönem sınavlarına istedikleri derslerden katılabileceği bilgisi de yer aldı. İşte Sabah'ın haberine göre sorular ve yanıtları:
İLKOKUL 4. SINIF VE ORTAOKULLAR
İlkokul 1, 2, 3. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
- Sınav yapılmayacak. Ders etkinliklerine katılım durumunuz öğretmeniniz tarafından değerlendirilerek karne notunuz belirlenecek.
İlkokul 4. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
- İkinci dönem derslerden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.
Ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf öğrencisiyim, okulda sınava girecek miyim?
- İkinci dönem derslerinden sınava girebilir, girmiş oldukları sınavların puanları varsa bu puanlarını yükseltebilir ya da ikinci dönem yerine birinci dönem değerlendirmelerini karneye yansıtabilirler.
Ortaokul öğrencisiyim, seçmeli derslerden sınav olacak mı?
- Seçmeli dersler de dahil olmak üzere tüm derslerden istemeleri halinde sınava girecekler.