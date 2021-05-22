



26 MART'A KADAR İŞLENEN KONUDAN SORUMLU OLUNACAK

Sınavlarda hangi konulardan soru çıkacak?

- Sınavlarda ikinci dönemin başından 26 Mart 2021 tarihine kadar işlenen konulardan soru sorulacak.



Karantinadayım, sınava giremezsem ne olur?

- Sizde veya birlikte kaldığınız aile bireylerinizde herhangi bir kronik rahatsızlık varsa, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacaksınız. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamazsanız ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacaksınız.