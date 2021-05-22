DGS başvuru ücreti 2021! DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru ücretlerinin ne kadar olacağı sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden alınacak. Peki 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar olacak?