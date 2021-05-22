DGS başvuru ücreti 2021! DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? DGS başvuru ücretlerinin ne kadar olacağı sınava girecek adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS başvuru işlemleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr/' adresi üzerinden alınacak. Peki 2021 DGS başvuru ücreti ne kadar olacak?
DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2021!
DGS başvurusu bugün itibariyle başlayacak, 31 Mayıs tarihine dek devam edecek. Geç başvuru tarihi ise 8 Haziran olarak belirlendi. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak.
2021 DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden yapılan açıklamada yer alan bilgilere göre 2021 yılı için belirlenen sınav ücreti 150 TL.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
Adaylar, sınav ücretini belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.
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