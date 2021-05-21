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    • Eğitim
    • 21.05.2021 08:31
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    • 21.05.2021 08:31
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    2021 ne kadar? ?

    ne kadar? 2021 DGS başvuru dönemi başladı. 21-31 Mayıs tarihleri arasında yapılacak başvurularda adayların başvuru ücreti yatırması gerekecek. Peki ? 2021 ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    2021 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak?

    2021 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2021 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi başladı. 2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos günü açıklanması bekleniyor. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar oldu?

    DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    DGS başvuru ücreti 2021 miktarı henüz belli değil. DGS başvuru kılavuzu yayımlanmasıyla detaylar belli olacak.

    DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 Türkçe, 60 da Matematik ve Geometri konuları olmak üzere 120 soru olacak.

    Adaylar 150 dakika içerisinden bu soruları cevaplamaya çalışacak.

    Açıklanan takvime göre 2021 DGS başvuruları bu yıl 21-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 8 Haziran ise geç başvuru tarihi olarak belirlendi.

    ÖSYM sınav başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alacak.

    Adaylar sınav ücretlerini ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan e-İŞLEMLER kısmından kredi veya banka kartı ile ödeyebilecek.

        DGS BAŞVURU ŞARTLARI

        DGS 2020 kılavuzunda yer alan başvuru şartları şu şekildeydi:Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

        Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdakiesaslara göre merkezî olarak yapılır.

        Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.
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