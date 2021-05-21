2021 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? 2021 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvuru dönemi başladı. 2021 DGS 11 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos günü açıklanması bekleniyor. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar oldu?
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti 2021 miktarı henüz belli değil. DGS başvuru kılavuzu yayımlanmasıyla detaylar belli olacak.
DGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Sayısal ve sözel şeklinde iki bölümden oluşan sınavda, 60 Türkçe, 60 da Matematik ve Geometri konuları olmak üzere 120 soru olacak.
Adaylar 150 dakika içerisinden bu soruları cevaplamaya çalışacak.
Açıklanan takvime göre 2021 DGS başvuruları bu yıl 21-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 8 Haziran ise geç başvuru tarihi olarak belirlendi.
ÖSYM sınav başvurularını https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden alacak.
Adaylar sınav ücretlerini ÖSYM'nin internet sitesinde bulunan e-İŞLEMLER kısmından kredi veya banka kartı ile ödeyebilecek.