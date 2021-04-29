Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 29.04.2021 22:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2021 22:40
    ABONE OL

    Bakanlığı açıkladı: Uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak

    tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma sürecine girdi. Bakanlığı, tam kapanma sürecinde uzaktan çalışacak okul yöneticilerinin ek ders ücreti alacağını duyurdu.

    İHA
    MEB duyurdu: Ek ders ücreti alacaklar

    Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'ek ders ücreti' konulu yazı gönderdi.

    Yazıya göre tedbirler kapsamında, tam kapanma süresince 'uzaktan çalışacak' olan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenecek.

    nca 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:

    "Bilindiği üzere salgını önleme amacıyla alınan tedbirler kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi ve bu süreçte yönetici ve öğretmenlerin okulda bulunmamaları öngörülmüştür. Bu süreçte eğitim kurumu yöneticileri, acil ve zorunlu durumlar haricinde görev yerlerine gitmeyecek, uhdelerinde bulunan görevleri uzaktan çalışma kapsamında yerine getirecek ve bu görevleri karşılığında İlgili mevzuatında kendileri için öngörülen ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacaktır."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ABD Afganistan'dan çekilmeye başladı
    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı: Uzaktan çalışacak okul yöneticileri ek ders ücreti alacak