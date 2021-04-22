MSÜ sınav sonuçları sorgulama! ÖSYM 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir?

MSÜ sınav sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. 2021 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sonuçları öğrenmek isteyen adaylar sonuç hakkında araştırma yapıyor. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla sonuçların açıklandığı duyuruldu. MSÜ sınav sonuçlarını haberimizdeki bağlantıdan öğrenebilirsiniz. İşte 2021 MSÜ sınav sonuçları!
MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!
04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI!
04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.