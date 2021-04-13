Milli Eğitim Bakanlığı, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır." ifadelerine yer verildi.