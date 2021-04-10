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    • Eğitim
    • 10.04.2021 23:57
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    • 10.04.2021 23:57
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    Açık Lise ? ne zaman yapılacak?

    Açık Lise ? 3. dönem ne zaman yapılacak sorusunun cevabı Açık Lise öğrencileri tarafından merak ediliyor. 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 3. dönem sınavlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AÖL sınav takvimi duyuruldu ve 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklandı.

    takvim.com.tr
    Açık Lise AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

    AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise AÖL sınavları ne zaman yapılacak sorusuna AÖL sınavlarına giriş yapacak öğrenciler yanıt arıyor. Geçtiğimiz günlerde 2. dönem sonuçları açıklanan AÖL'de 3. dönem sınavları yapılacak. Uzaktan yapılması beklenen sınavlar için Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarih duyurusu geldi.

    AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

    AÖL 3. dönem kayıtları 26 Nisan 2021 ile 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapacak. 3.dönem ders seçme işlemleri de 27 Nisan - 14 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

    AÖL 3. Dönem sınavları 3-4 Temmuz'da yapılacak, sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

    AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

    Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

    Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
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