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    • Eğitim
    • 28.03.2021 13:36
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    • 28.03.2021 13:36
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    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

    Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) yapıldı. Saat 10.15'te başlayan ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavda 80 soru soruldu.

    Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yapıldı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) yapıldı.

    Saat 10.15'te başlayan ve 47 sınav merkezinde düzenlenen sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltildi ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verildi.

    İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılan sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluştu.

    ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav önlemleri aldı.

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