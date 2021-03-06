Lise sınavları ne zaman olacak? MEB lise sınav takvimi! Pazartesi sınav var mı?

Lise sınavları ne zaman olacak? MEB lise sınav takvimi merak edilirken Pazartesi sınav var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Birinci dönemde yapılamayan sınavların ikinci dönemde yapılacağı açıklanmıştı. Kabine toplantısında alınan kararların ardından liselerde sınavların nasıl yapılacağı ve ne zaman olacağı merak ediliyor.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?
Liselerde sınav takvimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı gönderilen açıklama ile kesinlik kazandı. Pandemi döneminde uzaktan devam eden eğitim sürecinin ardından yeni yol haritasını belirleyen MEB, liselerde sınav takvimini paylaştı.
Alınan karara göre, birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde yapabilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.
Buna göre, 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.