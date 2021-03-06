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    • Eğitim
    • 06.03.2021 15:35
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    • 06.03.2021 15:35
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    olacak? MEB ! ?

    ? MEB öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor. olacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Milyonlarca lise öğrencisini ilgilendiren karar geçtiğimiz hafta kabine toplantısında açıklanmıştı. Hangi illerde okulların açılacağı ve sınavların durumuna ilişkin detaylı bilgiler verilmişti. Peki ?

    takvim.com.tr
    Lise sınavları ne zaman olacak? MEB lise sınav takvimi! Pazartesi sınav var mı?

    Lise sınavları ne zaman olacak? MEB lise sınav takvimi merak edilirken Pazartesi sınav var mı sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Birinci dönemde yapılamayan sınavların ikinci dönemde yapılacağı açıklanmıştı. Kabine toplantısında alınan kararların ardından liselerde sınavların nasıl yapılacağı ve ne zaman olacağı merak ediliyor.

    LİSE SINAVLARI NE ZAMAN OLACAK?

    Liselerde sınav takvimi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzalı gönderilen açıklama ile kesinlik kazandı. Pandemi döneminde uzaktan devam eden eğitim sürecinin ardından yeni yol haritasını belirleyen MEB, liselerde sınav takvimini paylaştı.

    Alınan karara göre, birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde yapabilecek.

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, ilkokul ve ortaokul kurumlarında yüz yüze eğitimle ilgili detaylara yer verildi.

    Buna göre, 15 Şubat 2021 itibarıyla yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri başladı. Türkiye genelinde salgına yönelik vaka yoğunluğunun iller bazında farklılık seyretmesi nedeniyle 1 Mart'taki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf seviyelerine ilişkin kararlar alınarak kamuoyuyla paylaşıldı.

        Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı tarafından salgındaki durumuna göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen illere ilişkin yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları belirlendi.

        Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

        2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 8-26 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak.
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