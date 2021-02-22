Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin yakınları ile görüştü.

Eşi Emine Erdoğan'la açılış ve temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Başkan Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi öncesinde, İzmir depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebek ve yakınları ile bir araya geldi.