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    • 22.02.2021 16:18
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    • 22.02.2021 17:06
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    Başkan Erdoğan'dan depreminde 91 saat sonra kurtarılan 'e ziyaret

    haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 'i ile görüştü. Ayda Gezgin'in kurtarılması çalışmalarda tüm Türkiye'ye umut olmuştu. İzmir'deki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, 1032 kişi yaralanmış, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarılmıştı.

    Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremde enkazın altından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeğin yakınları ile görüştü.

    Eşi Emine Erdoğan'la açılış ve temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Başkan Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi öncesinde, İzmir depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebek ve yakınları ile bir araya geldi.

    AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, kucağına aldığı Ayda bebeğin 91 saat sonra Bayraklı'da yıkılan Rıza bey Apartmanı enkazından kurtarıldığını hatırlattı.

    Emine Erdoğan, Ayda bebeği, "Seni televizyondan tanıyorum" diyerek sevdi ve ellerini öptü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayda bebek ve ağabeyi Atakan ile de yakından ilgilendi.

    Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ağabeyine oyuncak hediye etti.

        NE OLMUŞTU?
        3 yaşındaki Ayda Gezgin, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılmıştı. Ayda Gezgin'in kurtarılması çalışmalarda tüm Türkiye'ye umut olmuştu.



        İzmir'deki depremde 117 kişi hayatını kaybetmiş, 1032 kişi yaralanmış, enkaz altından 107 kişi sağ çıkarılmıştı.

        TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞLERDİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

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