9. 10. 11. 12. lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise sınavları iptal oldu mu?

Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9. 10. 11. 12. lise sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde yapılacak sorumluluk sınavları gündem oldu. 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda sınavların ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin MEB takvimi yayınlandı. Arama motorlarında ise lise sınavları iptal mi oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 5 Şubat tarihinde başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, sorumluluk sınavlarının tarihleri!
LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?
Öğrenciler sosyal medyada lise sınavlarının iptal edilmesine yönelik talepler oluşturmaya başladı ve bu konu Twitter'da trend topic oldu. Ancak lise sınavlarının iptaline ilişkin bir açıklama yapılmadı.
LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.
Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.