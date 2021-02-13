Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 13.02.2021 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 17:21
    ABONE OL

    9. 10. 11. 12. ne zaman yapılacak? Lise sınavları iptal oldu mu?

    iptal mi oldu? 9. 10. 11. 12. ? Okullarda sınavların ne zaman yapılacağı öğrenciler ve aileler tarafından merak ediliyor. Liselerde sorumluluk sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin detaylı açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim takvimi ile öğrencilerin sınavlara ne zaman giriş yapacağı belli oldu. Ancak sosyal medyada lise sınavları iptal iddiaları sık sık gündeme geliyor. Peki oldu? Lise sınavları ne zaman yapılacak?

    takvim.com.tr
    9. 10. 11. 12. lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise sınavları iptal oldu mu?

    Lise sınavları ne zaman yapılacak? 9. 10. 11. 12. lise sınavları ne zaman yapılacak? Liselerde yapılacak sorumluluk sınavları gündem oldu. 9. 10. 11. ve 12. sınıflarda sınavların ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin MEB takvimi yayınlandı. Arama motorlarında ise lise sınavları iptal mi oldu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte; 5 Şubat tarihinde başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, sorumluluk sınavlarının tarihleri!

    LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.

    LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ OLDU?

    Öğrenciler sosyal medyada lise sınavlarının iptal edilmesine yönelik talepler oluşturmaya başladı ve bu konu Twitter'da trend topic oldu. Ancak lise sınavlarının iptaline ilişkin bir açıklama yapılmadı.

    LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Liselerde tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak.

    Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak, sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler, 19 Mart Cuma gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

        Birinci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020'ye kadar işlenen konularla sınırlı tutulacak.

        Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak. Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için iki ders, zorunlu hallerde en fazla üç dersten sınav yapılabilecek.

        Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrenciler, ilgili alan zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınacak.

        Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-Okul Sistemine işlenecek. Sınavlar, Kovid-19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirlere uygun bir şekilde yapılacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Eğitim 9. 10. 11. 12. lise sınavları ne zaman yapılacak? Lise sınavları iptal oldu mu?