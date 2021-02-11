YÖK son dakika üniversiteler yüz yüze eğitime geçti mi? Sualinin cevabı denetlenen mevzular arasında yer alıyor. Takribî 1 yıldır uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, üniversitelerin yine ne zaman açılacağını merak ediyor. YÖK, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasına müteveccih anket araştırması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Heyeti buluşmasının ardından üniversiteler hakkında ehemmiyetli açıklamalarda bulundu. Dün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısının ardından Bakan Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki üniversiteler bahar döneminde online eğitim mi yapacak? İşte 2 ve 4 yıllık üniversite eğitimi alan milyonlarca öğrenci için ikinci dönem açıklaması!
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.
ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde Bilim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Bilim Kurulunun gündeminde aşılama çalışmaları, yasak ve tedbirlerin kaldırılması ve üniversitelerin açılmasıyla ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada üniversitelerin açılmasıyla ilgili Bilim Kurulu'nda görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.
Bu hafta konuyla ilgili olarak net bir cevap vereceklerini belirten Koca " Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.