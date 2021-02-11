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    • Eğitim
    • 12.02.2021 10:19
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    • 12.02.2021 10:19
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    Beklenen gelişme! son dakika üniversiteler yüz yüze eğitime geçti mi? ?

    son dakika üniversiteler yüz yüze eğitime geçti mi? ? Sualinin cevabı denetlenen mevzular arasında yer alıyor. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının uzaktan olarak tamamlanmasının ardından, YÖK tarafından beklenen açıklama geldi. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında üniversitelerin açılış tarihi yeniden gündeme geldi. , toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. İşte, üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? Yüz yüze eğitim...

    Ve netleşti! YÖK son dakika üniversiteler yüz yüze eğitime geçti mi?

    YÖK son dakika üniversiteler yüz yüze eğitime geçti mi? Sualinin cevabı denetlenen mevzular arasında yer alıyor. Takribî 1 yıldır uzaktan eğitime devam eden öğrenciler, üniversitelerin yine ne zaman açılacağını merak ediyor. YÖK, geçtiğimiz günlerde üniversitelerin yüz yüze eğitime başlamasına müteveccih anket araştırması yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Heyeti buluşmasının ardından üniversiteler hakkında ehemmiyetli açıklamalarda bulundu. Dün düzenlenen Bilim Kurulu Toplantısının ardından Bakan Fahrettin Koca açıklama yaptı. Peki üniversiteler bahar döneminde online eğitim mi yapacak? İşte 2 ve 4 yıllık üniversite eğitimi alan milyonlarca öğrenci için ikinci dönem açıklaması!


    ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), bahar döneminde yüz yüze eğitime başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi

    YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile mücadele kapsamında başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca alınması gereken tedbirlere ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya konulduğu belirtildi.

    ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde Bilim Kurulu Toplantısı dün gerçekleştirildi. Bilim Kurulunun gündeminde aşılama çalışmaları, yasak ve tedbirlerin kaldırılması ve üniversitelerin açılmasıyla ilgili gelişmeler masaya yatırıldı. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada üniversitelerin açılmasıyla ilgili Bilim Kurulu'nda görüşmelerin sürdüğü bilgisini paylaştı.

    Bu hafta konuyla ilgili olarak net bir cevap vereceklerini belirten Koca " Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

        YÖK'ÜN ANKET ÇALIŞMASI BUGÜN SONA ERECEK!

        Yükseköğretim Kurulu Yekta Saraç, salgın döneminde üniversitelerde uygulanan uzaktan öğretimin değerlendirilmesi amacıyla öğrenci ve akademisyenlere yönelik bir anket düzenlendiğini açıklamıştı. Yapılan anket çalışması ile birlikte uzaktan öğretim analiz edilecek. Yekta Saraç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anket sonuçlarının başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere diğer bakanlık ve kurumlarla paylaşılacağını duyurmuştu. Devamında Prof. Dr. Yekta Saraç " Bu açıdan anketin kısa süre içinde, 11 Şubat Perşembe günü saat 17.00'ye kadar cevaplandırılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

        ÜNİVERSİTELERDEN EĞİTİM MODELİ AÇIKLAMALARI GELİYOR!

        ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ!

        Adıyaman Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı planlaması açıklandı. Tıp Fakültesi 1,2 ve 3. sınıfların uzaktan 4,5 ve 6. sınıfların yüz yüze eğitime, Diş Hekimliği Fakültesi 1,2 ve 3. sınıfların uzaktan 4 ve 5. sınıfların yüz yüze eğitime geçmesine karar verildi. İşte Adıyaman Üniversitesinden yapılan açıklama;

        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BAHAR YARIYILI AÇIKLAMASI!

        Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesinden yapılan açıklamada " Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Üniversitemiz senatosu, COVID-19 pandemisinin yaygınlığını devam ettirmesi sebebiyle, sizlerin sağlığını ve geleceğini düşünerek, Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan öğretim yönetimi ile devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. Sağlıklı bir şekilde kampüsünüze döneceğiniz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Önlemlere uyarak bu günleri birlikte aşalım." ifadeleri yer aldı.

            DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEN HİBRİT VE ONLİNE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

            DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

            YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Hürriyet Yazarı Nuran Çakmakçı'ya özel açıklamalarda bulundu. İşte Nuran Çakmakçı'nın konu ile ilgili yazısı:

            Başkan Saraç'a öğrencilerin en merak ettiği soruyu da sordum: Üniversiteler ne zaman açılacak? İşte cevabı: "YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyada hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online'a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük.

            KAMU SAĞLIĞI ÖNEMLİ

            Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul'a yüz binlerce öğrenci gelecek.

            Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul'a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak. Bu hareketlilik bütün illerimiz için geçerli. Öğrenci yurtları faktörü de dâhil, bu hareketliliğin bir risk oluşturup oluşturmadığını en iyi tahlil edecek yapı Sağlık Bakanlığı'dır.

            Biz bu çerçevede Bakanlığın görüşlerini ikinci dönem için de ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz. YÖK olarak yükseköğretimi güçlü koordinasyon ama esnek ve çerçeve kararlar ile, üniversitelerimizin birbirinden farklı şartlarını, imkanlarını gözeterek, onlara hareket serbestisi tanıyarak süreçleri yönetiyoruz."
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            Haberler Eğitim Beklenen gelişme! YÖK son dakika üniversiteler yüz yüze eğitime geçti mi? Üniversiteler bahar döneminde açılacak mı?