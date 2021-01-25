AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hakkındaki araştırmalar bugün itibariyle artış gösterdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından duyurulan takvime göre güz dönemi final sınavları 16-17-18 Ocak ile 23-24-25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte Anadolu Üniversitesi güz final sınav sonuçlarına dair bilgiler...
AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF güz dönemi final sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair üniversiteden bir açıklama yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021
Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.