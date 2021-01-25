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    • Eğitim
    • 25.01.2021 22:22
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    • 25.01.2021 22:28
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    güz final sınav sonuçları...

    için heyecanlı bekleyiş bugün itibariyle başladı. Açıköğretim Fakültesi () güz dönemi final sınavları sona ererken gözler bir yandan da sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, Anadolu Üniversitesi güz final sınav sonuçları hangi tarihte belli olur? İşte merak edilen detaylar...

    AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu hakkındaki araştırmalar bugün itibariyle artış gösterdi. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından duyurulan takvime göre güz dönemi final sınavları 16-17-18 Ocak ile 23-24-25 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Sınavların ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte Anadolu Üniversitesi güz final sınav sonuçlarına dair bilgiler...

    AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AÖF güz dönemi final sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair üniversiteden bir açıklama yapılmadı. Bir önceki sınavlara bakacak olursak, sonuçların iki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

    AÖF 2020-2021 bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 15-25 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Ders seçimi ise 28 Haziran - 01 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınacak.

    AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?

    Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
    Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
    Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

    Bahar dönemi sınavlarının online yapılıp yapılmayacağı henüz bilinmiyor. Salgın sürecine göre sınav tarihlerinde değişiklik olabilir.

        SINAVA NASIL GİRİLİR?

        www.anadolu.edu.tr adresindeki 'Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi' linki tıklanarak sınava giriş yapılabilir.

        Sistem açıldıktan sonra karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer alıyor. Sınavlara aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. 8 Temmuz'a kadar sınavlara girilebilecek.

        AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        SINAV NASIL OLACAK?

        Sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-Posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

        Her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika olacaktır.

        Sınavınız başlamadan önce sınav ekranı üzerinden sınav süresince tâbi olduğunuz kuralları dikkatle okuyarak onaylamanız gerekmektedir.

        Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görünecektir.Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

        Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda "BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR" uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

            24 Haziran'dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 8 Temmuz'a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.

            Ancak 8 Temmuz'a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.

            SINAVLA İLGİLİ DİKKAT EDİLECEK BAZI HUSUSLAR

            Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle, sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

            Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

            Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

            Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.triletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.
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