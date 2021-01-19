2021 MSÜ başvuru başladı mı? MSÜ başvuru kılavuzu yayınlandı mı? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav tarihini merak eden adaylar MSÜ ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM takviminde MSÜ sınavına ilişkin detaylı bilgiler verildi. Peki MSÜ başvuruları başladı mı? Sınav hazırlığı yapan öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtları haberimizde!
MSÜ BAŞVURU NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 27 Ocak- 23 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak.
Sınavın geç başvuru günü ise 3 Mart 2021 olarak belirlendi.
MSÜ BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?
MSÜ başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuz yayınlandığı takdirde haberimizde bulabileceksiniz.
MSÜ SINAVI NASIL YAPILIYOR?
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre veriliyor.
MSÜ SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİYOR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.