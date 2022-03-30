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    • Eğitim
    • 30.03.2022 10:43
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    • 30.03.2022 10:44
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    Öğretmen ataması olacak mı, tarih verildi mi? Öğretmen ataması ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi…

    Öğretmen ataması ne zaman 2022? Öğretmen ataması olacak mı, tarih verildi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya dair açıklama geldi ve detaylar belli oldu. MEB'e bağlı okullarda öğretmenlik yapma hayaliyle yanıp tutuşan binlerce kişi gelecek açıklamaları yakından takip ediyordu. İşte konuya dair son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Öğretmen ataması ne zaman 2022?

    Binlerce kişi akşam saatlerinde yoğun bir şekilde öğretmen ataması ne zaman 2022 sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda eğitimci olarak görev yapmak isteyenler KPSS puanı ile öğretmen atamasının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki öğretmen ataması olacak mı, tarih verildi mi? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklamalar geldi ve öğretmen atamasına ilişkin bilgiler de paylaştı. İşte ayrıntılar...

    YÜZYÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

    Okul, pandemi etkisi azalır azalmaz ilk açılması gereken yerdir. Bir buçuk yıl aradan sonra ülkemizde yüz yüze eğitime kararlı bir şekilde tüm sınıf seviyelerinde, tüm kademelerde devam edebilmek bizim başarımız. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu süreçte çok teşekkür ederiz. Annelere özellikle çok teşekkür etmek lazım. Pandemi sürecinde çocuklarına çok destek oldular.

    Öğrenme kaybıyla ilgili bir problemimiz yok. Pandemide yaşanan eksiklikleri kapatmak için çabalıyoruz, telafi edeceğiz. Ailelerin de destek vereceğinden şüphem yok.

    Çocuklar arasındaki akademik başarı farkının sebebi okul öncesi eğitime dayanıyor. Bu sebeple okul öncesi eğitime çok önem veriyorum. Özel eğitim anaokullarımızın sayısını da arttıracağız. Onları unutmuyoruz.

    İSTANBUL'A 1000 ANA OKULU YAPACAĞIZ

    İstanbul'a 1000 tane anaokulu yapacağız. Arazi bulmada sıkıntılar yaşıyoruz ancak çözeceğiz.

    Sektör temsilcileri mesleki liselerin mezun vermesini bekliyor. Biz sektör temsilcileriyle beraber planlamalar yapıyoruz. Şu anda güncellenmemiş mesleki eğitim lisemiz yok.

    N95 maske makinasını kendi kendine üreten meslek lisemiz var. Artık mesleki eğitim liseleri üretimde farklı bir boyuta ulaştı.

        Son 19-20 yıl içindeki en büyük başarımız diğer eğitim kademelerindeki okullaşma oranlarını OECD ortalamalarına getirdik. 2000'li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma % 40, şu anda ise % 90 seviyelerinde.

        Mesleki eğitim merkezlerinde yaş sınırlamamız yok. Herkes kayıt yaptırabilir. 2022 yılında hedefimiz, 1 milyon gencimizi, vatandaşımızı yetiştirmiş olmak.

        2018 yılında bu kapsamdaki tüm meslek okullarındaki üretim kapasitesi 217 milyondu. 2021 yılında 1 milyar 162 milyonla kapattık. Öğrenciye dağıtmış olduğumuz pay 2021 yılında 52 milyona, öğretmende ise 112 milyona çıktı.

        Milli eğitim bakanlığına ait binaların deprem yönetmenliğiyle ilgisi canlı bir süreç. Odağımızda okullarımızı her anlamda "en güvenli yer" yapmak var.

        ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN 2022?

        Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok.
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        Haberler Eğitim Öğretmen ataması olacak mı, tarih verildi mi? Öğretmen ataması ne zaman 2022? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama geldi…
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