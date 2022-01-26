15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu bugün sona eriyor! Atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

Görev gerçekleştirmeyi bekleyen binlerce öğretmen adayı amacıyla geri sayım başladı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süresi bugün sona eriyor.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih yapabilmeleri için KPSS'den 60 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu şartı karşılayan adaylar en fazla 40 eğitim kurumu için tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor.
En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan ise okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.
ATAMALAR 31 OCAK'TA YAPILACAK
Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi. Tercih süreci tamamlandıktan sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 31 Ocak'ta yapılacak.
15 bin öğretmen atamaları hakkında araştırmalar hız kazandı. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama işlemleri 2 aşamada gerçekleşiyor. Ön başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Şimdi sıra tercih başvurularına geldi. Tercihler için adaylar bazı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, 15 bin öğretmen atama MEBBİS tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte merak edilenler...
ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Tercihler 21-26/01/2022 tarihleri arasında kabul edilecek. Atama sonuçları ise 31/01/2022 tarihinde açıklanacak.