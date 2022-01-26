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    • Eğitim
    • 26.01.2022 11:19
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    • 26.01.2022 11:27
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    15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu bugün sona eriyor! Atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    Son dakika haberi! Devlet okullarında görev yapmayı bekleyen binlerce öğretmen adayı için takvim işliyor. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süresi bugün sona eriyor. Tercih süreci tamamlandıktan sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 31 Ocak’ta yapılacak. Peki, 15 bin öğretmen seçimleri nasıl yapılır? Atama neticeleri ne zaman açıklanacak 2022? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Öğretmenler adayları dikkat! Bugün son gün

    Görev gerçekleştirmeyi bekleyen binlerce öğretmen adayı amacıyla geri sayım başladı. 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercih süresi bugün sona eriyor.

    BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN
    Sözleşmeli öğretmen adaylarının tercih yapabilmeleri için KPSS'den 60 ve üzerinde puan almış olmaları gerekiyor. Bu şartı karşılayan adaylar en fazla 40 eğitim kurumu için tercihlerini e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

    En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan ise okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

    ATAMALAR 31 OCAK'TA YAPILACAK
    Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi. Tercih süreci tamamlandıktan sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 31 Ocak'ta yapılacak.

    15 bin öğretmen atamaları hakkında araştırmalar hız kazandı. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama işlemleri 2 aşamada gerçekleşiyor. Ön başvuru süreci geçtiğimiz haftalarda alınmıştı. Şimdi sıra tercih başvurularına geldi. Tercihler için adaylar bazı bilgileri öğrenmek istiyor. Peki, 15 bin öğretmen atama MEBBİS tercih ekranı açıldı mı? Sözleşmeli öğretmen tercihleri nasıl yapılır? Atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? İşte merak edilenler...

    ATAMA TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

    Tercihler 21-26/01/2022 tarihleri arasında kabul edilecek. Atama sonuçları ise 31/01/2022 tarihinde açıklanacak.

        15 BİN ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

        Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

        Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23.59.59) tamamlamış olmaları gerekmektedir.

        Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

        Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

        Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

        Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

        Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.


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        Haberler Eğitim 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu bugün sona eriyor! Atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
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