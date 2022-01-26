15 bin sözleşmeli öğretmen ataması tercih başvurusu bugün sona eriyor! Atama sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

En fazla atama 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği alanında olacak. 1755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, 1302 kontenjan ise okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı.

ATAMALAR 31 OCAK'TA YAPILACAK

Ayrıca, öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi. Tercih süreci tamamlandıktan sonra 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması 31 Ocak'ta yapılacak.