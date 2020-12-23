KYK BURS KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR?

Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyordu. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyordu.

15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyordu. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyordu. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.

KYK ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrencilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılıyor. Ancak KYK kredi/burs hesabı taahhütname onaylama işlemlerinin ardından açılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi için Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesindeki KYK sorgu ekranı kullanılabiliyor.