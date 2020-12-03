Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım hesabından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir öğretmenin ördüğü ve hediye ettiği engelli oyuncak bebeği paylaştı.

Bakan masalarında her zaman resmi evraklar durmaz. Bugün masamda bir öğretmenimizin elleriyle ördüğü Nesli Bebek var.

Bu hediyenin benim için anlamı: "Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma..." #3AralıkDünyaEngellilerGünü pic.twitter.com/I4Wi5PAg0T — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 3, 2020

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan masalarında her zaman resmi evraklar durmaz. Bugün masamda bir öğretmenimizin elleriyle ördüğü Nesli Bebek var. Bu hediyenin benim için anlamı: Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma." ifadelerini kullandı.