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    • Eğitim
    • 03.12.2020 15:48
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    • 03.12.2020 15:48
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    Bakanı Selçuk'tan için anlamlı mesaj!

    Son dakika haberi... Bakanı , sosyal paylaşım hesabından, 3 Aralık dolayısıyla bir öğretmenin ördüğü ve hediye ettiği engelli oyuncak bebeği paylaştı. Yaptığı paylaşımda, "Bakan masalarında her zaman resmi evraklar durmaz. Bugün masamda bir öğretmenimizin elleriyle ördüğü var. Bu hediyenin benim için anlamı: Her gün için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma." ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dünya Engelliler Günü mesajı!

    Bakanı , sosyal paylaşım hesabından, 3 Aralık dolayısıyla bir öğretmenin ördüğü ve hediye ettiği engelli oyuncak bebeği paylaştı.

    Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan masalarında her zaman resmi evraklar durmaz. Bugün masamda bir öğretmenimizin elleriyle ördüğü Nesli Bebek var. Bu hediyenin benim için anlamı: Her gün engelli öğrencilerimiz için yeni bir kolaylık, yeni bir hak üzerinde çalışmayı unutma." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Dünya Engelliler Günü için anlamlı mesaj!