MEB'den 'MEB Ajanda' ve 'E-okul' uygulaması



'VERİLER BÜTÜNLEŞİK ELE ALINABİLİYOR'

'MEB Ajanda' ve 'E-okul' uygulamaları ile bürokrasinin azalması iş ve işlemlerin kolaylaşması ile verilerin bütünleşik olarak ele alınabilmesinin sağlanacağını kaydeden Bakan Selçuk, "Bu ajandanın en önemli özelliklerinden bir tanesi dijital takvime sahip olması. Öğretmenimiz kendi telefonundan kendi takvimini görüp, kişiselleştirip, günlük hayatında örnekler alarak neyi nasıl yapması konusunda her şeyi orada hazır bulma fırsatına sahip. Bunun da yüksek güvenlikli doğrulama kodlarıyla yapılması güvenliğin artırılması söz konusu. Öğretmenimizin yoklama almaktan tutun da günlük iş ve işlemlerinin tamamıyla ilgili bütün süreçleri hızlandırması, güvenilir bir şekilde yapması, bekleyen iş listelerini görebilmesi gibi birçok fırsatı bulabiliyoruz. Takvimli işlerin zamanında yapılması konusunda da büyük bir kolaylık sağlayacak. Bizim yaptığımız bütün çalışmalar sadece okulda yürümüyor aynı zamanda merkezdeki veri tabanlarında birikiyor. Okuldan, ilçeden, ilden girilen bütün verilerin anlık olarak merkezde de görülebilmesi ve iletişimin sağlanabilmesi konusunda müthiş bir açılım sağlıyor bu yapı" ifadesini kullandı.