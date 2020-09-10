Her sene Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen bursluluk sınavı 2020 yılında 5 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Şimdi ise gözler sınav sonuçları için MEB'e çevrildi. Peki Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih verildi mi? Diğer merak edilen ise 2020 bursluluk sınavı taban puanları kaç? Oldu. Burs imkanı tanıyarak eğitime maddi destek sağlayan İOKBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf puanları belli oldu.
BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLAR!
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.
KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?
6.sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
6. Sınıfta okuyan ve İOKBS sınavına girip de başarılı olmak isteyen öğrenci 88 net yapıp 461 puan alırsa başarılı olur.
7. sınıflar iokbs'den kaç net yapmalı?
7. sınıflar iokbs'den kaç net yaparsa sınavdan başarılı olur? 80 net yaparak 460 ile İOKBS sınavında başarılı olur.
8. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
8. sınıflar İOKBS'den başarılı olmak için 94 net yapmaları gerekir. 94 net karşılığında 475 puan getirecektir.
9. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
9. sınıflar İOKBS'den kaç net çıkarmalı? 80 nete karşılık 439 puan alacak olan 9.sınıf öğrencileri bursluluk sınavından başarı elde etmiş olur.
10. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
10. sınıflar İOKBS sınavını kazanmak için 79 net çıkarmalı ve bu netlere karşılık 433 puana sahip olmuş olur.
11. sınıflar İOKBS'den kaç net yapmalı?
11. sınıf öğrencileri İOKBS'den başarılı olması için 81 net ve 442 puan elde etmesi gerekir.
BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.