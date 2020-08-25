



Milliyet'in haberine göre Selçuk, "Öyle görünüyor ki uzaktan eğitim az ya da çok mesleğimizin vazgeçilmez bir parçası olacak. Gösterdiğiniz özen ve öğrencilerinize her şekilde ulaşma çabanızı takdir ediyorum ve sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. TSE ile imzalanan Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü kapsamında kılavuz hazırlandığını söyleyen Selçuk, özetle şunları kaydetti:

TEKNİK DESTEK

"Bu kılavuzu tamamlar nitelikte öğrenci, veli, yönetici ve öğretmen rehberleri de hazırladık. Bu rehberlerin hepsini dikkatle okuyarak öğrencilerinizi ve velilerinizi yönlendirmenizi özellikle rica ediyorum. Sizlerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim verebilmeniz için öğretmenlerimizden öğrencilerimize, servis personelinden temizlik personeline okulla ilgili herkesin HES kodları marifetiyle takibi sağlanacak, herhangi bir risk durumunda Sağlık Bakanlığımızla birlikte çalıştığımız yazılım aracılığıyla okullarımıza bildirim yapılacaktır. Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği EBA Destek Noktaları oluşturuyoruz. Bu sayede teknik donanıma ihtiyacı olan öğretmen ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Uzaktan eğitim imkanından yararlanamayan öğrenci ve öğretmen sayımızı en aza indirmek gayreti içerisindeyiz. Uzaktan eğitim nedeniyle öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinde tamamlayamadığımız ne varsa 21 Eylül'e kadar bunlar için gerekli plan ve programları hazırlayarak okullarımızın kapılarını birlikte açacağız. Hiçbir imkan olmasa dahi gülümseyerek, hatır sorarak, gönül alarak görevimize sahip çıkmış oluruz. Lütfen gülümsemenizi esirgemeyin birbirinizden ve öğrencilerden."