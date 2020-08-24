E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi! MEB-VBS kaydolma sayfası! E-Okul VBS sistemi kayıt açma

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi okulların açılış tarihlerinin MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanmasının ardından gündem konusu oldu. Veliler MEB-VBS kaydolma sayfası hakkında bilgi edinmek istiyor ve E-Okul VBS sistemi kayıt açmanın nasıl olduğunu merak ediyor. MEB'in sunduğu bu kolaylıktan yararlanmak isteyenler için E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile ilgili ayrıntıları paylaştık.
E-OKUL GİRİŞ SAYFASI!
e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.
E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.
Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.
E-OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
E-okul VBS giriş ekranı nasıl açılır?
E-Okul VBS'den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
e-OKUL SİSTEMİNDEN NELER ÖĞRENİLİR?
1- Sınav sonuçları öğrenebilir
2- Haftalık ders programını öğrenebilir
3- Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir
4- Sınav tarihlerini öğrenebilir
5- Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir
6- Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir