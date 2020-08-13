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    • Eğitim
    • 13.08.2020 12:24
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    • 13.08.2020 12:30
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    Son dakika: 'den o paylaşımlarla ilgili kritik uyarı: Asılsızdır

    Son dakika haberine göre, (), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

    MEB'den kritik uyarı: Asılsızdır

    (), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.



    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

    Haberler Eğitim Son dakika: MEB'den o paylaşımlarla ilgili kritik uyarı: Asılsızdır
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