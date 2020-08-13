Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığın resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Yeni eğitim öğretim yılı planlamaları ve takvimine ilişkin Bakanlığımız resmî iletişim kaynakları dışında yapılan açıklama ve paylaşımlara itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/sFEpsE1JkZ — MEB (@tcmeb) August 13, 2020

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.