Milli Eğitim Bakanlığı, açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararının alındığını bildirdi.
Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde!— MEB (@tcmeb) July 29, 2020
3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı.
Detaylı bilgiye okullarımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.https://t.co/zTEgw4nKIZ
MEB'den yapılan açıklamada, "Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde!3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı. Detaylı bilgiye okullarımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.