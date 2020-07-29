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    • Eğitim
    • 29.07.2020 11:10
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    • 29.07.2020 11:25
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    Son dakika: 'den açık öğretim okullarıyla ilgili flaş açıklama: Sınavlar yapılmayacak

    Son dakika haberine göre, , açık öğretim okullarındaki ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararının alındığını bildirdi.

    , açık öğretim okullarındaki ve üzeri öğrencilerin 3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararının alındığını bildirdi.


    MEB'den yapılan açıklamada, "Açık öğretim okullarındaki 18 yaş ve üzeri öğrencilerimize müjde!3'üncü dönem sınavları yapılmaksızın dönem derslerinin kredilerinin tamamlanması kararı alındı. Detaylı bilgiye okullarımızın internet sitelerinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

    Haberler Eğitim Son dakika: MEB'den açık öğretim okullarıyla ilgili flaş açıklama: Sınavlar yapılmayacak
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