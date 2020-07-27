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    • 06.08.2020 00:43
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    2020 ve bölümler listesi

    tercih süreci başlayacak. tarafından (2020-YKS) sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Önlisans veya Lisans bölümlerini tercih edecek öğrenciler, Türkiye genelinde i araştırıyor. İşte 2020 YKS sonucuna göre en düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ve tercih edilecek bölümler...

    En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler bölümler listesi sayfamızda

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercih işlemleri başlayacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte binlerce öğrenci için doğru üniversite arayışı başladı. ÖSYM tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek.

    TERCİH İÇİN EN DÜŞÜK KAÇ PUAN GEREKLİ?

    2020-TYT'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 150 veya daha fazla TYT puanı alan adaylar, yerleştirmede kullanılacak TYT ve YKS puanlarını da göz önünde tutarak bu kılavuzdaki açıklamalara göre tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2020 TYT'de hiçbir puan türünde 150 veya daha fazla puan alamayanlardan tercih yapmaları söz konusu olmayacaktır.

    Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

    Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

    Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

    YÖK ATLAS LİSANS ÖN LİSANS AYRI SAYFALARDA TABAN TAVAN PUANLAR

    YÖK Atlas tarafından yayımlanan tercih robotunda lisans ile ön lisans bölümleri ayrı sayfalarda öğrencilere sunuldu.

    Lisans tercih robotu için TIKLAYIN

    Ön lisans tercih robotu için TIKLAYIN

    Burada YKS tercihi yapacağız bölümlerin kodlarını tespit edin ve ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerinizi iletin.
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