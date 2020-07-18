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    • Eğitim
    • 18.07.2020 Gazete
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    Yabancı özel liselerin puanları düştü

    Bazı velilerin hayalindeki lerin ları ve kontenjan sayıları açıklandı. Söz konusu kolejlerde geçtiğimiz yıla göre 24 puana varan düşüşler yaşandı.

    Yabancı özel liselerin puanları düştü

    Yabancı ülkelerin misyonunu veren şaşalı kolejlerin puanlarında düşüşler oldu. Tercihlerini özel okullardan yana kullanacak olanlar özel okul larını araştırıyor. Birçok okul öğrenci alımı yapacağı taban puanları açıkladı.

    YABANCI ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI

    ALMAN LİSESİ

    Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

    ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

    2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

    Kız Yatılı kontenjanı: 12

    Erkek Yatılı kontenjanı: 21

    Taban Puanı: 446

    AMERİKAN ROBERT LİSESİ

    Kız öğrenci taban puan: 479

    Kontenjan: 111

    Erkek öğrenci taban puan: 479

    Kontenjan: 110

    SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

    Taban puan: 456

    NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

    Taban puanı: 446

    SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

    Taban puanı: 460

    SEV AMERİKAN KOLEJİ

    Kontenjan: 45

    Taban puan: 462

    TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

    2019-2020 Hazırlık Sınıfı

    taban puanı: 433

    ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

    2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

    2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470

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