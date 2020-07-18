Yabancı özel liselerin puanları düştü

Yabancı ülkelerin misyonunu veren şaşalı kolejlerin puanlarında düşüşler oldu. Tercihlerini özel okullardan yana kullanacak olanlar özel okul taban puanlarını araştırıyor. Birçok okul öğrenci alımı yapacağı taban puanları açıkladı.
YABANCI ÖZEL LİSE TABAN PUANLARI
ALMAN LİSESİ
Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470
ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ
2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180
Kız Yatılı kontenjanı: 12
Erkek Yatılı kontenjanı: 21
Taban Puanı: 446
AMERİKAN ROBERT LİSESİ
Kız öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 111
Erkek öğrenci taban puan: 479
Kontenjan: 110
SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ
Taban puan: 456
NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 446
SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ
Taban puanı: 460
SEV AMERİKAN KOLEJİ
Kontenjan: 45
Taban puan: 462
TARSUS AMERİKAN KOLEJİ
2019-2020 Hazırlık Sınıfı
taban puanı: 433
ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ
2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek
2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470