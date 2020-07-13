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    • Eğitim
    • 14.07.2020 06:28
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    • 14.07.2020 06:28
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    Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanlığı 19 stajyer sanatçı alacak

    Son dakika haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ve Uygulama Topluluğuna 19 stajyer sanatçı alınacak. İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğunun Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'ne postnişin, semazen, ritim, ney, kemençe, bağlama ile erkek ve kadın ses sanatçıları alımı gerçekleştirilecek.

    Bakanlık 19 stajyer sanatçı alacak

    'de yayımlanan ilana göre, ve Uygulama Topluluğunun Tasavvuf, İrfan ve Meydan Meşkleri Bölümü'ne postnişin (1), semazen (7), ritim (2), ney (1), kemençe (1), bağlama (1) ile erkek ve kadın ses sanatçıları (6) alımı gerçekleştirilecek.

    Adayların en az güzel sanatlar lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olması ve her bir branş için ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıması gerekiyor.

    Başvurular www.ktb.gov.tr, guzelsanatlar.ktb.gov.tr ve www.arastirmauygulamatoplulugu.com internet adreslerinde yer alan başvuru formlar aracılığıyla 4 Ağustos Salı gününe interaktif ortamda gerçekleştirilecek.

    Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemiş olmak kaydıyla birden fazla branşta sınava girebilecek.

    Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi belirtilen internet adreslerinden ilan edilecek. Sınavlar İstanbul Üsküdar'daki eski Tekel binasında 10 Ağustos'ta başlayacak.

    Tek aşamada sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde yapılacak sınavlarda adayların başarılı olabilmesi için her aşamadan alınan not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması gerekecek. Nihai başarı puanları sınav kurulu üyelerinin sınavda ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle tespit edilecek.

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