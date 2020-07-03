AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAVINA DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.

Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.