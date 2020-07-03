AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sınavı sonuçları açıklandı mı? Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarının sonuna gelindi. Online sistem üzerinden yapılan sınavlara giriş yapan öğrencilerde gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Öğrenciler 8 Temmuz'a kadar sınavlarını tamamlayabilecek.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
2019-2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları 24 Haziran- 8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF final sınavları 8 Temmuz tairhinde sona erecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçların Temmuz ortasında açıklanması bekleniyor.
AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Online sınavlara öğrenciler T.C kimlik numarası veya @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta hesaplarıyla giriş yapabilirler. Sınav esnasında adaylar önceki soruya dönüş yapamayacak. Boş kalan sorular yapılmadı olarak kabul edilecek. Öğrencilere her sınav için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika süre tanınacak. . Sınav tamamlanmadan elektrik kesintisi, bağlantı problemi gibi sorun yaşayan öğrenciler son gün olan 8 Temmuz tarihine kadar sınava kaldığı yerden devam edebilecek.
AÖF SINAVINA DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER
Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.
Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır.
Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
Her türlü sorunuz ve talebiniz için aosdestek.anadolu.edu.tr iletişim ve çözüm masamıza uluşarak sorularınıza ve taleplerinize yanıt bulabilirsiniz.