Okullara 3 formül







TERS YÜZ SINIF MODELİ: Bu modelde, eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan yapılacak. Bazı derslerde teorik eğitim okulda, pratik eğitim evlerde yapılacak. Öğrenciler, okullarda derslerini dinledikten sonra verilen proje ve ödevlerle konuyu evlerinde pekiştirecek.