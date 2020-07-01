Okullara 3 formül

MEB, COVİD-19 nedeniyle tüm planlarını yaptı. Yeni eğitim yılı için 3 farklı senaryo hazırladı.
TERS YÜZ SINIF MODELİ: Bu modelde, eğitimin bir kısmı yüz yüze bir kısmı uzaktan yapılacak. Bazı derslerde teorik eğitim okulda, pratik eğitim evlerde yapılacak. Öğrenciler, okullarda derslerini dinledikten sonra verilen proje ve ödevlerle konuyu evlerinde pekiştirecek.
SEYRELTME SINIF: 40 öğrencilik bir sınıf, yarı yarıya azaltılacak. 20 öğrenciye sabah, 20 öğrenciye ise öğlen eğitim verilecek. Okulların tekrar ara vermesi ihtimaline karşı da tam zamanlı uzaktan eğitim planı çalışılıyor.
UZAKTAN EĞİTİM: Söz konusu içerikler, yüz yüze eğitime geçilse dahi EBA TV ve EBA uygulaması üzerinden öğrencilere sunulmaya devam edilecek. Bu kapsamda, e-sınav merkezlerinin kullanılması da gündemde.