LGS KAÇ NET KAÇ PUAN YAPAR?

LGS puan hesaplama yapılırken soru katsayıları baz alınıyor. Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri derslerinin ağırlık katsayıları 4 olarak hesaplanırken; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dilin ağırlık katsayıları 1 olarak belirlendi.

ÖSYM'nin yayınladığı LGS sınav kılavuzunda konuya ilişkin açıklamalar ve kaç net kaç puan yapar sorusunun yanıtı maddeler halinde şu şekilde açıklandı;

"Merkezi Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu ‐2020 Sayfa