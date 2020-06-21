İlk defa okula başlayacak olan öğrenciler ve ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin velileri, çocuklarının hangi okula gideceğini merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. 15 Ağustos itibariyle özel okullarda, 30 Ağustos'tan sonra da devlet okullarında telafi eğitimi yapılmaya başlanacak. Peki ana sınıfına kayıt yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı ana sınıfı yaşı belirlendi mi? 66 aylık olan çocuklar ilkokula başlayacak mı? İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Okulların açılması ertelenecek mi?
MEB yönetmeliğine göre 2020 – 2021 yılına bu sene 7 Eylül itibari ile başlanması bekleniyor. Normalleşme sürecinde artan vaka sayıları göz önüne alındığında, okulların açılması tekrar ertelenebilir. Fakat şimdilik Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ertelenmesine dair bir açıklama gelmedi.
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Ana sınıfına kayıt yaşı kaç oldu?
13 Mart'tan bu yana kapalı olan okulların tekrar açılması velilerin gündemine oturdu. 15 Ağustos itibariyle özel okullarda, 30 Ağustos'tan sonra da devlet okullarında telafi eğitimi yapılmaya başlanacak. Peki ana sınıfına kayıt yaşı kaç oldu? 2020 – 2021 yılı ana sınıfı yaşı belirlendi mi? 66 aylık olan çocuklar ilkokula başlayacak mı?
İlkokula başlama yaşı 27 Haziran 2019 tarihinde mevzuatta yapılan değişiklik ile 66 aydan 69 aya çıkarılmış olup, aynı zaman da 10 Temmuz 2019 tarihinde yönetmelik de bu kapsamda değiştirilmiştir. Eğitim Temel Kanunun 22. maddesinde ve Yukarıda anılan yönetmeliğin 11. maddesinde açıklanmıştır.
69 aylık çocuklar ilkokula başlayacak!
Bu maddede ilkokul birinci sınıf için okula başlama yaşı 69 ayını tamamlayan çocuklardan başlar denilmektedir. Ayrıca kayıtların yapıldığı yıl için Eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.
Kaç aylık çocukların okulu bir yıl ertelenebilir?
69 - 70 - 71 aylık çocukların okulları bir yıl ertelenebilir. Bu çocuklar isterlerse ana sınıfına gidebilirler.
66 aylık çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilecek mi?
66 - 67 - 68 ayını tamamlayan çocukların velileri isterlerse dilekçe ise bu ay grubunda yer alan çocuklarını birinci sınıfa kaydettirebilir.
2020 – 2021 eğitim döneminde ilkokul zorunluluğu kaç ay için geçerli?
72 aydan daha büyük çocuklar zorunludur. Hiç bir surette erteletme hakları yoktur. Sağlık raporu vs. geçersizdir.
Açıklama : Çocuğunuzu ilkokula kaydettirecekseniz eğer kayıt olacağı yıl için Eylül ayında 69. ayını tamamlamalıdır. 69 aydan daha küçük çocukların ilkokula kaydolması için gerekli açıklama yapılmıştır.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA BAŞLAYACAK?
İlk defa öğrenm hayatına başlayacak olan öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula başlayacak" sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerinin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemine işleniyor. Bakanlık tarafından kayıt ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kayıtlar konusunda açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
Veliler, Millî Eğitim Bakanlığı'nın http://e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu öğrenebilecekler.
AYNI SINIFTA 23 AYA VARAN FARK OLUŞUYORDU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), teklifin yasalaşmasının ardından MEB Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği de kanun doğrultusunda değiştirilecek.
AA muhabirinin MEB yetkililerinden aldığı bilgiye göre, ilkokula başlama yaşının yönetmeliğin önceki halinde veli isteğine bağlı olarak 60 aydan başlaması, aynı sınıftaki öğrenciler arasında 23 aya varan (60-83 aylık) yaş farkına neden olabiliyordu.
TBMM'ye sunulan teklifle bu yaş farkının azaltılarak çocukların okula uyumu ve akademik gelişiminin olumlu etkilenmesi amaçlanıyor.
Süreç içerisinde karşılaşılan ilkokula kayıt erteleme taleplerinin de azaltılması hedefleniyor.
KAYIT ERTELEME KOLAYLAŞTIRILIYOR
Erteleme için istenen sağlık raporu zorunluluğunun kalkmasıyla kayıt erteleme işlemleri kolaylaştırılacak.
Yeni teklifin kanunlaşmasıyla kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar, ilkokula başlayacak. Eylül ayı sonu itibarıyla 66, 67 ve 68 aylık çocuklar velilerinin yazılı talebiyle ilkokula başlayabilecekler. Kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70 ve 71 aylık olanlar, velilerinin yazılı talebiyle ilkokula kaydını bir yıl erteleyebilecek ve okul öncesi eğitime yönlendirilecekler.
Bu düzenlemeyle ilkokula başlama yaşında eylül sonu itibarıyla 69 olarak belirlenen dönem, aralık ayı sonu itibarıyla 72 aya karşılık gelecek. İlkokula başlama yaşı yaş bütünlüğü korunarak 6 yaşa göre düzenlenmiş olacak ve 6-7 yaş çağ nüfusu arasındaki yaş ayrımının net olarak yapılabilmesi de sağlanacak.
Yasanın çıkmasıyla 60 aylık çocuklar, okul öncesi eğitime yönlendirilecek.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi(VBS) Nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından sunulan bir dijital eğitim servisi olan E-Okul sistemi, Türkiye genelindeki MEB bünyesindeki tüm eğitim kurumlarındaki öğrenci eğitim bilgilerini içermektedir. Her eğitim öğretim döneminde öğrencilerin okul ve eğitim durumu bilgilerinin günlük olarak güncellendiği E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, velilerin çocuklarının eğitim yaşamlarında daha aktif şekilde yer almasını hedefliyor. Özellikle çocuğunun okuluna sık sık giderek, okul başarı durumu veya genel eğitim durumu hakkında bilgi almak için vakit bulamayan çalışan ebeveynler için E-Okul VBS portalı önemli bir kolaylık sağlıyor. Çünkü çocukların okul durumlarına istinaden her türlü bilgiyi E-Okul VBS portalı üzerinden öğrenebilmek mümkündür.
E-Okul Giriş Nasıl Yapılır?
MEB E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni kullanmak için her öğrenci için özel olarak oluşturulan öğrenci bilgi sayfasına giriş yapmanız gerekiyor. E-Okul giriş işlemlerini 7/24 öğrencilerin bilgileri aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu çerçevede de E-Okul VBS giriş işlemleri için aşağıdaki adımları izlemelisiniz.
Tarayıcınızda "eokul.meb.gov.tr" şeklindeki resmi E-Okul VBS adresini açın.
Açılan MEB E-Okul portal sayfasının sağ kısmında bulunan "Veli Bilgilendirme Sistemi" kısmındaki bilgileri doldurun.
Güvenli giriş için öncelikle Veli Bilgilendirme Sistemi giriş kısmındaki beyaz kutuda yer alan rakamları "Resimdeki Rakamlar" yazısının altındaki kutucuğa doğru ve eksiksiz olarak girin.
Öğrencinin T.C. kimlik numarası bilgisini girin.
Öğrencinin okul numarası bilgisini girin.
En altta bulunan turuncu renkli "Giriş" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemler ile MEB E-Okul VBS giriş işlemlerinin ilk aşamasını tamamlayabilirsiniz. Öğrencilerin kişisel bilgilerine ve eğitim bilgilerine herkes tarafından erişimin kısıtlanması amacı ile E-OKUL VBS giriş işlemleri iki aşamalı olarak uygulanıyor. Bu çerçevede de E-Okul VBS giriş işlemlerinin ikinci aşamasında ise öğrencinin;
Doğum yılı,
Doğum günü,
Doğum ayı,
Nüfusa kayıtlı olduğu il,
Okuduğu şube,
Fotoğrafı,
Şeklindeki bilgilerden 2 tanesi her giriş sırasında talep edilmektedir. Farklı kombinasyonlarda bu seçeneklerden 2 tanesi E-Okul VBS giriş ikinci aşamasında talep edilmektedir. Bu bilgileri doğru şekilde girdikten sonra altındaki "Tamam" seçeneğine tıklayarak, E-Okul giriş işlemini tamamlayabilir ve öğrencilerin okul bilgilerini görebilirsiniz.
E-Okul Şifresi Nasıl Alınır?
Öğrenciler için MEB tarafından belirlenmiş olan E-Okul kullanıcı adı ve E-Okul şifresi bulunmaktadır. Öğrencilerin E-Okul şifreleri şu an için internet ortamından temin edilemiyor. Öğrencilerin bu nedenle okudukları okulun yönetimine başvuruda bulunarak, E-Okul şifresini alması gerekiyor. Aldıkları bu E-Okul şifresi ile "E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden güvenli girişte yapabilmektedir. Öğrencilerin E-Okul şifrelerini unutmaları durumunda da yine internet ortamından şifre hatırlatma ya da yeni şifre alımı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Bu yüzden de öğrencilerin "E-Okul şifremi unuttum" şeklinde bir başvuruyu okul yönetimine yapması gerekiyor. Yapacakları bu başvuruları ile yeni E-Okul şifresi okul yönetimi tarafından oluşturulur. Böylelikle E-Okul sistemini aktif şekilde şifre ile kullanmaya devam edebilmekteler.