e-Okul karne bilgileri görüntüleme işlemi hakkında detaylar öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı. Şimdi öğrenciler e-Okul karne notu sorgulama ve hesaplama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.

E-OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.