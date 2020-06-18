e-Okul karne bilgileri görüntüleme işlemi hakkında detaylar öğrenciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri e-okul üzerinden erişime açıldı. Şimdi öğrenciler e-Okul karne notu sorgulama ve hesaplama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Okul sistemine erişebilirsiniz. Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan kutucuğa tıklamaları ardından ise ekranında istenilen bilgileri girmeleri gerekiyor.
Sisteme erişim sağladıktan sonra sol ekranda yer alan kategoriler ile istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin merak ettiği karne ve diplomalarla ilgili açıklama yaptı.
Duyuruda İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrencilerin karne ve takdir-teşekkür belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceği belirtildi.
Lise kademesindeki öğrencilerin ise diplomalarını ve talep etmeleri halinde takdir-teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlerlenen tarihlerde okullarından alabileceği duyuruldu.
KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Karne notunu hesaplamak isteyen öğrenci ve velilerin, ilk olarak 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın ortalamasını bulması gerekiyor. Bunu yapmak için e-Okul'daki Not Bilgisi sekmesindeki yazılı puanları alınmalıdır. İlk sınav notu ve ikinci sınav notu toplanarak ikiye bölünür (eğer 3 sınav yapılmışsa 3 sınav notu toplanır ve 3'e bölünür). Bu şekilde tüm derslerin ortalamaları bulunur ve en sonda tüm ortalamalar toplanarak toplam ders sayısına bölünür ve karne notu tespit edilir.
e-OKUL NEDİR?
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın MEBBİS projesi dahilinde 2007 yılında kullanıma açtığı ücretsiz bir bilgi edinme platformudur. e-Okul üzerinden bir öğrencinin okula kaydolduğu andan, mezun olduğu ana kadar her türlü eğitim sürecini barındırır.
e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.),haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.