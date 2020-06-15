1.8 milyona yakın öğrencinin ter dökeceği Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) 5 gün kaldı. Sınavda analiz gücünü ölçen, ezbere dayalı olmayan sorular olacak. En çok uzun paragraflı sorular adayları zorlarken, uzmanlar "Korkmayın, cevap metnin içinde saklı" dedi. İSTEK Okulları Sınav Koordinatörü Mustafa Yazıcıoğlu ile PDR Ortaokul Koordinatörü Sibel Turan Pehlivan, dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı:
TÜRKÇE: Sorudaki vardır/ yoktur/değildir/farklıdır gibi ifadelere dikkat edin. Paragrafları ne aradığınızı bilerek okuyun.
MATEMATİK: Önce kolay soruları yapın. Uzun sorular daha çok bilgi içerir, korkmayın. Soru kökünde en az/en çok/tam sayı/ doğal sayı/tam kare sayı/olabilir/ olamaz ifadelerine dikkat edin.
FEN: Bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçen, tablo ve grafik okuma, gözlemlerden sonuç çıkarma üzerine sorular çoğunlukta olacaktır. Soruları, verilen bilgileri dikkatli okuyun.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Paragraf sorularında günlük hayatta kullanmadığımız terimlere dikkat etmek ve öncülde anlatılanı iyi kavramak önemli.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Yorumlarken verilen bilgi doğrultusunda hareket edin. 'Yalnızca', 'sadece' gibi sözcüklere dikkat edin.
İNGİLİZCE: Uzun metinler içeren sorularda önce soru kısmını okuyun. Günlük hayata ilişkin konulardaki diyaloglara yönelik kalıpları tekrar edin.
CEYDA KARAASLAN
TÜRKÇE: Sorudaki vardır/ yoktur/değildir/farklıdır gibi ifadelere dikkat edin. Paragrafları ne aradığınızı bilerek okuyun.
MATEMATİK: Önce kolay soruları yapın. Uzun sorular daha çok bilgi içerir, korkmayın. Soru kökünde en az/en çok/tam sayı/ doğal sayı/tam kare sayı/olabilir/ olamaz ifadelerine dikkat edin.
FEN: Bilgi hakimiyeti ve yorum becerisini ölçen, tablo ve grafik okuma, gözlemlerden sonuç çıkarma üzerine sorular çoğunlukta olacaktır. Soruları, verilen bilgileri dikkatli okuyun.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Paragraf sorularında günlük hayatta kullanmadığımız terimlere dikkat etmek ve öncülde anlatılanı iyi kavramak önemli.
T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Yorumlarken verilen bilgi doğrultusunda hareket edin. 'Yalnızca', 'sadece' gibi sözcüklere dikkat edin.
İNGİLİZCE: Uzun metinler içeren sorularda önce soru kısmını okuyun. Günlük hayata ilişkin konulardaki diyaloglara yönelik kalıpları tekrar edin.
CEYDA KARAASLAN