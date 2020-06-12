LGS sınav yerleri sorgulama 2020! MEB LGS liselere giriş sınav giriş belgesi nereden ve nasıl alınır?

2020 LGS için heyecan dolu geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'un LGS sınav giriş belgesi ile ilgili açıklama yapmasının ardından heyecan daha da arttı. Öğrenciler sınava nerede gireceklerini merak ederek gündemde sıkça "LGS sınav yerleri sorgulama 2020" aramasını yapmaya başladı. Peki liselere geçiş sınavına girecek olanlar LGS sınav yerlerini nasıl öğrenecek?
2020 LGS NE ZAMAN?
20 Haziran tarihinde LGS sınavı yapılacak. İlk oturum 09:30'da olup ikinci oturum 11:30'da başlayacak.
2020 LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
LGS sınav yerleri (sınav giriş belgeleri) henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı:
"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."
Merkezî Sınav, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
Ek süre verilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerde;
Yabancı Dil alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 80 dakika,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi dakika,
Yabancı Dil ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinden muaf olanların birinci oturumdaki toplam süresi 65 dakika olarak uygulanacaktır.
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olan öğrencilerin birinci oturumdaki toplam süresi 60 dakika olarak uygulanacaktır.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler en geç saat 09.00'da sınava girecekleri binada hazır bulunacaktır.
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.