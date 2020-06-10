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    • Eğitim
    • 11.06.2020 09:17
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    • 11.06.2020 09:17
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    , açık ortaokul, , bursluluk sınavı tarihleri güncellendi! son dakika 2020 yılı sınav takvimi değişti!

    Tarafından 2020 Yılı Güncel Sınav Uygulama Takvimi Açıklandı. MEB güncel 2020 sınav takvimine göre sınav tarihleri şu şekilde oldu: : 20 Haziran, Açık Ortaokul ve : 25-26 Temmuz, 2020 yılı Bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 günü yapılacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılımı ile sınav yapılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    MEB son dakika 2020 yılı sınav takvimi değişti

    Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi güncellediğine ilişkin kurumlara yazı yolladı. Yazıda Milli Eğitim Bakanlığı, Merkezi Sistem Sınav Yönergesi kapsamında 2020 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilecek sınavların yer aldığı "2020 Yılı Sınav Uygulama Takvimi" makam oluru ile güncellenmiştir" denildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    LGS: 20 Haziran 2020

    Açık Ortaokul ve Açık Lise: 25-26 Temmuz 2020

    Bursluluk Sınavı: 5 Eylül 2020

    Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen İletişim Merkezi hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat boyunca devam etmektedir. İletişim Merkezine yurt içinden 147 kısa numarası ile ulaşılabilirken yurt dışından da +90 312 147 1122 numarası ile ulaşılabilmektedir.

    MEBİM 147'ye başvuran vatandaşlara 3 iş günü içinde (72 saat) cevap verilmektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşma sürecini hızlandırdığı gibi bilgiye ulaşım maliyetini ortadan kaldırmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır.

    İŞTE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İLETİŞİM NUMARALARI

    LGS NEDİR?

    2019-2020 eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılına kadar TEOG olarak uygulanan sistemin adıdır. Liselere Geçiş Sistemi kısa adı ile LGS'ye ilköğretim okullarında öğrenim gören 8. Sınıf öğrencileri girmektedir.

    Bu sınava giren 8. sınıf öğrencileri yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notuyla liseye yerleştirilecek. Gelecek yıldan itibaren uygulanacak LGS ile merkezi sınav kaldırılacak. İl Milli Eğitim Müdürlükleri kendi sınavlarını düzenleyecek, sorular Bakanlığın soru havuzundan seçilecek.

    LGS'de 2 tip yerleştirme var. Birincisi, sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme, diğeri de sınavsız, adrese dayalı yerleştirme.

    AÇIK ORTAOKUL VE AÇIK LİSE NEDİR?

    Açık Öğretim Lisesi 3 sınav olarak yapılıp, öğrenciye liseyi 2.5 yılda bitirme hakkı vermektedir. Açık Öğretim Lisesi kredili sisteme tabi olup, ders programları döneme yayılmıştır. Örneğin, örgün Lise'de Lise 1 Türkçe dersi, AÖL'de Türkçe 1 ve Türkçe 2 olarak döneme ayrılır. Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak için toplam dönemin en az 8 ve üzeri,toplam kredinin 192 ve üzeri olması gerekir. Alanlı ve alansız krediler durumunda puanlar değişmektedir. Açık Öğretim Lisesi'nde 3 dönem ayrı ayrı kayıt yenilemek gerekir.

    BURSLULUK SINAVI

    2020 yılı Bursluluk sınavı 5 Eylül 2020 günü yapılacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı öğrencilerinin katılımı ile sınav yapılacak.

    MTSK E SINAVI

    Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı ise Haftanın 7 (Yedi) Günü 81 İldeki e-Sınav Salonlarında, Randevulu Sistemle yapılacak. Ehliyet sınav tarihleri sürücü kursları tarafından kursiyerlere bildirilecek.
    Haberler Eğitim LGS, açık ortaokul, açık lise, bursluluk sınavı tarihleri güncellendi! MEB son dakika 2020 yılı sınav takvimi değişti!
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