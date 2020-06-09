DGS başvuruları ne zaman? DGS ne zaman? Kimler girebilir?

Binlerce kişinin beklediği haber geldi ve 2020 yılı DGS başvuruları bugün itibariyle başladı. ÖSYM 2020 DGS başvuru kılavuzunu yayınladı, bu bilgiler doğrultusunda işlemler gerçekleştirilecek. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyenler için önemli bir fırsat olan ÖSYM'nin her yıl düzenlediği DGS sınavına kimler katılabilir? 2020 DGS ücreti ne kadar?
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DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre, 2020 DGS başvuruları 9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru tarihi ise 3 Temmuz olarak belirlendi. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirecekler.
2020 DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru kılavuzu ile duyuruldu. 2020 DGS sınav ücreti 130 TL olarka belirlendi. Geç başvuru ücreti ise 195 TL.
DGS BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.
Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.
2020 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?
Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri 18 Haziran 2020 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında eİŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır. 3 Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Bir başvuru merkezinden başvuru yapan adaylar, başvuru merkezine 10,00 TL Başvuru Hizmeti Ücreti ödeyeceklerdir.
DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği hâlde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Aday Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç).