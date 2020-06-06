Lise sorumluluk sınavları ne zaman? Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk sınavları konuları neler?

Lise sorumluluk sınavları ne zaman? Liselerde okuyan ve sorumlu olarak bir üst sınıfa geçen öğrenciler lise sorumluluk sınavı konuları ve sınav tarihlerini merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

LİSE SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek. Alt sınıflar da dahil, başarısız ders sayısı toplamına bakılmaksızın doğrudan sınıfını geçemeyen öğrenciler ise baraj, ders ayrımı yapılmaksızın sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecek.