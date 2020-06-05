YKS’de yeni kimlik kartı zorunlu mu? 2020 YKS ne zaman, sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Öğrencilerin heyecanla beklediği 2020 YKS'ye az bir zaman kaldı ve sınav yerleri de merak edilerek araştırılıyor. ÖSYM, 2020 YKS tarihini belirlerken bir yandan da kılavuzda güncellemeler yaptı. Gündemde ise sıkça YKS'de yeni kimlik kartı zorunlu mu? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. 2020 yılında gerçekleşecek olan YKS ile ilgili tüm ayrıntıları paylaştık
2020 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 yılında 27-28 Haziran tarihinde yapılacak.
2020 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?
Sınav tarihi düşünüldüğünde, YKS sınav giriş yerlerinin ve belgesinin Haziran ortasında erişime açılması bekleniyor. Zira, ÖSYM, sınav giriş yerlerini yoğunluk durumuna göre en geç sınava 14 gün kala açıklanmaktadır.
YKS KILAVUZU GÜNCELLENDİ
Öte yandan 27-28 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS), Kılavuzu, sınav tarihleri ve Yükseköğretim Kurulu'nun 2020-YKS'ye ilişkin aldığı kararlar doğrultusunda güncellenerek https://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.
2020 YKS'DE YENİ KİMLİK KARTI ZORUNLU MU?
Adayların sınava girebilmeleri için 2020-YKS'nin ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.
Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi'nin aslı da sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir. (Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafın olması zorunludur. Geçici Kimlik Belgesinde fotoğrafı olmayan adaylar, sınava alınmayacaklardır.)