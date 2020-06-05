Okullar ne zaman açılıyor? 2020-2021 eğitim yılı hangi ayda başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim - öğretim yılının Eylül ayında başlayacağını duyurdu.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi 31 Ağustos Pazartesi başlayacak ve üç hafta sürecek' denildi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklamasında "Destekleme ve yetiştirme kursları ile telafi eğitimlerimize yıl içerisinde devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; bu süreçte öğrencilerin okula uyumuna, psikososyal desteğe, uzaktan eğitimde elde edilen kazanımların ve akademik ihtiyaç durumunun tespitine, temel derslerin telafisine yoğunlaşılacağını belirterek telafi eğitimlerin destekleme ve yetiştirme kursları ile yıl içerisinde süreceğini söyledi.