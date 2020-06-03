DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2020 DGS başvuru tarihi ne zaman?

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.



2020 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2020 DGS sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. ÖSYM'nin yenilenen takvimine göre 2020 DGS başvuruları 9 Haziran'da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59'da sona erecek.



DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile duyurulacak. Geçtiğimiz yıl adaylar 120 TL sınav ücreti yatırdılar. Geç başvuru ücreti ise 180 TL idi.



DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.