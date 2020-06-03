DGS başvuruları ne zaman alınacak? 2020 DGS başvuru tarihi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) uyguladığı Dikey Geçiş Sınavı'ndan (2020-DGS) başarılı olan öğrenciler önlisans programlarını lisansa yükseltebilecek. 2020 DGS sınavı için az bir zaman kalan 2020 DGS başvuru tarihleri de belli oldu. DGS başvurularının ne zaman, nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.
2020 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 DGS sınavı başvuru tarihleri de belli oldu. ÖSYM'nin yenilenen takvimine göre 2020 DGS başvuruları 9 Haziran'da başlayacak ve 17 Haziran saat 23.59'da sona erecek.
DGS SINAV ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?
DGS başvuru ücreti ÖSYM tarafından yayınlanacak olan başvuru kılavuzu ile duyurulacak. Geçtiğimiz yıl adaylar 120 TL sınav ücreti yatırdılar. Geç başvuru ücreti ise 180 TL idi.
DGS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır.
– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve geçerli eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.
– ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
* Geçerli Fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf, geçerli fotoğraftır.
* * Geçerli Eğitim Bilgisi: Eğitim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) veya ÖSYM arşivi kaynaklı olup bu bilgilerinde herhangi bir düzeltme bulunmayanlar. Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.