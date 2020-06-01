MEB-LGS 2020 için yeni kimlik şart mı? LGS liselere geçiş sınavı nasıl olacak?

İyi bir lisede eğitim görmek için evlerinde LGS sınavına katılan milyonlarca öğrencinin heyecanı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un LGS sınavı ile ilgili açıklamalarıyla daha da arttı. Peki sınavlarda nasıl bir değişiklik olacak? 2020 LGS sınav yerleri açıklandı mı? Sınav giriş belgesi nereden nasıl alınır? 2020 liselere geçiş sınavında yeni kimlik zorunlu mu olacak?
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Salon, sınıf ve sıra bilgilerinin bulunduğu LGS giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce e- Okul Veli Bilgilendirme sisteminden öğrencilerin erişimine açılacak.
2020 LGS'DE KİMLİKTE FOTOĞRAF OLMA ŞARTI KALDIRILDI!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS giriş belgesi hakkında yöneltilen sorulara şu yanıtları verdi:
"Öğrencilerin sınava giriş belgelerini 28 Mayıs'ta okullarından almaları gerekiyordu. Bu kuralı da kaldırdık. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri sınavdan önce sınava girecekleri okuldaki sınıfta oturmaları gereken masaya konulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Üçüncüsü de, geçerli kimlik belgesinde 15 yaş ve üzeri fotoğraf bulunması gerekiyordu. 15 yaşına girenlerin koronavirüs süreci dolayısıyla fotoğraflı kimlik belgesi çıkartmasında yaşanabilecek zorlukları göz önüne alarak 2020 LGS'de geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulunu çıkarttık."
LGS NE ZAMAN? (2020)
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında uygulanacak olan merkezi sınav, 20 Haziran 2020 tarihinde uygulanacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS'nin sonuçları ise 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
YENİ KİMLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) alınır. Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi veya kurumların kendi mevzuatlarında kimlik yerine geçen belge ve bir adet biyometrik fotoğraf ile yapılır. Kuruma gitmeden önce başvuru ücretinin yatırılması gereklidir.
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde nüfus müdürlüklerine TC Kimlik Kartı Başvurusu ile sınırlı olmak üzere öğrenciler ve ihtiyaç olması halinde beraberinde anne, baba, veli veya vasisinden bir kişi sınava başvurulduğunu gösterir belgeyi ibraz etmek şartıyla sokağa çıkabilecek. Ayrıca nüfus müdürlükleri, belirlenen o tarihlerde ve saatlerde hizmet vermeye devam edecek.
KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Kimlik kartı bedeli; vergi dairesi müdürlüklerince, Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankalar ve PTT Şubeleri aracılığıyla tahsil edilmektedir.
Yeni kimlik başvuru randevusu nasıl alınır Kimlik yenileme ücreti nasıl ödenir
Kanuni süresi içinde veya 2828 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu yetkililerince yapılan doğum bildirimleri sonucu düzenlenen kimlik kartlarından değerli kâğıt bedeli alınmaz. Hatalı üretim, yazım ve yonga arızası tespit edilen kimlik kartları bedel alınmadan yenilenir.
YENİ KİMLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL
Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kart: 25,00 TL
Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 25,00 TL
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 50,00 TL