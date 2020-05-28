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    • Eğitim
    • 28.05.2020 20:43
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    • 28.05.2020 20:50
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    Son dakika: 'den sınav merkezleriyle ilgili flaş açıklama: Değişiklik talepleri alınacak

    Son dakika haberine göre, , ve MSÜ'ye başvuranlardan, atandıkları nin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi.

    ÖSYM'den sınav merkezleriyle ilgili flaş açıklama

    , Yükseköğretim Kurumları Sınavı () ile Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (MSÜ) başvuranlardan, atandıkları nin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin, değişiklik taleplerinin alınacağını bildirdi.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, YKS ve MSÜ'ye başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığı belirtildi.

    DEĞİŞİKLİK YAPILABİLECEK
    Duyuruda, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adaylar, sınav merkezi değişiklik taleplerini dilekçe gibi yollarla daha önce ÖSYM'ye göndermiş olan adaylar dahil, sınav merkezi değişikliği taleplerini, değerlendirilmek üzere 29 Mayıs 09.00-23.59 saatleri arasında 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden Başkanlığımıza iletebileceklerdir." bilgisi verildi.

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