YKS LGS maskeyle mi yapılacak? Sınavlara maskeyle mi girilecek? YKS ve LGS sınavlarının başlamasına sayılı günler kala sınavların nasıl olacağı merak konusu. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle YKS ve LGS sınavlarının tarihleri ertelenmişti. Sosyal hayata maske kullanımının zorunlu olması nedeniyle sınavda maske takılıp takılmayacağı merak edilmeye başladnı. Peki, YKS LGS maskeyle mi yapılacak?
YKS LGS MASKEYLE Mİ YAPILACAK?
Üniversite ve liselere giriş sınavlarında öğrencilerin maske takıp takmayacağına ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, şu yanıtı verdi:
"Öğrencilerimizle ilgili bu konu Bilim Kurulunda birkaç defa görüşüldü. Bugün de bu konu tekrar görüşüldü. Özellikle bu konuyla ilgili bir rehber de yayınlanmış olacak. Ben şimdiden şunu söyleyebilirim; bütün öğrencilerimizin maske ile sırasına oturması istenecek. Yani herkesin maskesiyle imtihana gireceği sıraya oturması sağlanacak ve mesafe korunabiliyor ise bizim belirttiğimiz, rehberde belirtilen mesafeler anlamında söylüyorum. Mesafe korunabilir bir sınıfsa o durumda maskesini çıkarmasını Bilim Kurulu öneriyor. Yani özellikle maskeli olacak, fakat imtihan anında bu maskenin devam etmesi gerekmiyor, maske çıkarılabilir. Bununla ilgili de zaten bir rehber hazırlığı yapılıyor."
YKS NE ZAMAN?
YKS 2020 sınav tarihi güncellendi. Buna göre YKS 2020 sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Kabine tarafından bu çerçevede belirlenen sınav tarihlerinin güncellenmesi ile ilgili olarak bazı hususların da dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, Kabine kararı olarak duyurulan tarihin, aslında tedbir maksadıyla ertelenmeden önceki YKS tarihinden (21-22 Haziran) bir hafta sonraki tarih olduğuna (27-28 Haziran) dikkat çekildi.
Açıklamada, duyurulan yeni tarihlere ilişkin, "YKS'nin ilk olarak belirlenen tarihinden bir hafta sonra bu sınav yapılacaktır. Adaylarımızın endişeye kapılmamalarını gerektiren önemli bir diğer husus da bu yıl sınava girecek öğrencilerin, geçtiğimiz yıllara nazaran daha az konudan/müfredattan sorumlu tutulacağıdır. Bu yıl yapılacak olan YKS'de öğrencilerimiz lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerin tamamından muaf tutulacaktır. Bu durum yalnızca bu yıla mahsustur. Öğrencilerimizin sınavda muaf tutulacağı bölümler, toplam müfredatın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
LGS NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ertelenerek 20 Haziran'da yapılacağını duyurdu.