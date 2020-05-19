Okullar ne zaman açılıyor 2020? Okullar 1 Haziran’da açılacak mı?

EBA NEDİR?



Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi olarak sunmaktadır. Eğitime yardımcı olacak içerikler genel ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.tr sitesinde kategorik şekilde yüklenmektedir. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamaktadır.



EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?



EBA girişi yapmak için öncelikle www.eba.gov.tr adresine giriş yapılır.

Daha sonra açılan sayfada sağ tarafta yer alan ''EBA'ya Devam Et'' yazısı tıklanır.

Açılan ekranda istenen TC ve Güvenlik Kodu bilgileri girilir. EBA'ya devam et yazısı tıklanır.

Ve son olarak karşınıza gelen ekranda TC ve şifre bölümü doldurularak EBA giriş yapılır.

Fakat EBA'ya giriş yapabilmeniz için size ayrılan saatlerde giriş yapmayı denemeniz gerekir.