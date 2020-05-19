Okullar ne zaman açılıyor 2020? Okullar 1 Haziran’da açılacak mı?

Ülkemizde alınan corona virüs tedbirlerinde okulları tatil etmek de yer alıyor. Vaka sayısıyının azalmasıyla birlikte 11 Mayıs itibariyle normalleşme takvimi devreye sokuldu ve eski düzene kademe kademe geçmek amaçlanıyor. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Okullar ne zaman açılacak?" Sorusunun yanıtını verdi, işte ayrıntılar…
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki Eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek" diyerek üniversiteler ile ilgili olan kararın YÖK tarafından verileceğini açıkladı.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamada: "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019 - 2020 Eğitim Öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir. Sürecin devamına ilişkin tüm detayları sizlerle ayrıca paylaşacağız" ifadeleri kullanıldı.
EBA İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE HAFTALIK DERS PROGRAMI
MEB, 18 Mayıs ila 22 Mayıs için yayımladığı haftalık ders programı ve yayın akışı bilgisi ile ilkokul, ortaokul ve lise EBA TV uzaktan eğitim ders tekrarı saatlerini duyurdu. Derslerini kaçıran öğrenciler, ilkokul, ortaokul ve lise EBA ders tekrarı saatleri ve yayın akışına göre, eksiklerini tamamlayabilecek.
EBA TV DERS TEKRAR SAATLERİ 2020
EBA ders tekrarı saatleri şu şekilde belirlendi:
EBA TV İlkokul ders tekrar saatleri: 14.00 - 19.00
EBA TV Ortaokul ders tekrar saatleri: 14.30 - 20.00
EBA TV Lise ders tekrar saatleri: 17.00 - 01.00
EBA NEDİR?
Eğitim Bilişim Ağı ya da kısaca EBA, Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı. Bakanlığa bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmıştır ve işletilmektedir. Öğretmen ve öğrencilerin FATİH Projesi kapsamında ihtiyaç duydukları ders materyallerini çevrimiçi olarak sunmaktadır. Eğitime yardımcı olacak içerikler genel ağ üzerinden hizmet veren eba.gov.tr sitesinde kategorik şekilde yüklenmektedir. Türkiye'deki tüm öğrenci ve öğretmenlerin elektronik ortamda ders içeriklerine ulaşmasını sağlamaktadır.
EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
EBA girişi yapmak için öncelikle www.eba.gov.tr adresine giriş yapılır.
Daha sonra açılan sayfada sağ tarafta yer alan ''EBA'ya Devam Et'' yazısı tıklanır.
Açılan ekranda istenen TC ve Güvenlik Kodu bilgileri girilir. EBA'ya devam et yazısı tıklanır.
Ve son olarak karşınıza gelen ekranda TC ve şifre bölümü doldurularak EBA giriş yapılır.
Fakat EBA'ya giriş yapabilmeniz için size ayrılan saatlerde giriş yapmayı denemeniz gerekir.